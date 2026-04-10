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Futbol

¿Qué jugadores de Chivas y Tigres de las Finales de 2017 y 2023 siguen en los planteles actuales?

Jugadores de Chivas y Tigres en la Final del CL23 | IMAGO7
Jugadores de Chivas y Tigres en la Final del CL23 | IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 19:24 - 09 abril 2026
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Tigres y Chivas se verán las caras este fin de semana en un partido con mucha historia reciente

Las finales entre Chivas y Tigres en los torneos Clausura 2017 y Clausura 2023 dejaron momentos memorables en la historia reciente de la Liga MX. Sin embargo, con el paso del tiempo, los planteles han sufrido transformaciones importantes, reduciendo considerablemente la lista de futbolistas que aún permanecen en sus respectivos equipos.

Ante este panorama en RÉCORD repasamos las modificaciones que han sufrido los planteles de ambas escuadras de cara al compromiso de este fin de semana.

Tigres vs Chivas en la Jornada 1 del Apertura 2025 | MEXSPORT
Tigres vs Chivas en la Jornada 1 del Apertura 2025 | MEXSPORT

¿Cuáles son los jugadores que siguen en sus equipos tras la final del CL2017?

Actualmente en las filas del Guadalajara, no queda ningún futbolista que haya disputado aquella final bajo las ordenes de Matías Almeyda. El último futbolista que estuvo en el equipo y que formaba parte de ese plantel, es Isaac Brizuela, quien el semestre pasado abandonó las filas del equipo.

Mientras que el último jugador que abandonó las filas Rojiblancas, pero si tuvo actividad en aquella final, fue Alan Pulido, sin embargo, en el presente campeonato fue separado del plantel, por lo que no sigue como futbolista del Guadalajara.

Alan Pulido, delantero de Chivas | IMAGO7

Por su parte Tigres, mantiene a solo dos jugadores de aquella gran base de su equipo y que también disputaron esa final. Nahuel Guzmán y André Pierre Gignac son los únicos dos futbolistas que siguen en activo en el cuadro Universitario después de nueve años.

Pese a no estar como jugador Guido Pizarro forma parte del equipo, pero ahora como entrenador, siendo uno de los elementos que disputó aquella final en Guadalajara.

Nahuel Guzmán en festejo de gol con André-Pierre Gignac ante Rayados en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cuáles son los jugadores que siguen en sus equipos tras la final del CL2023?

Cerca de cumplir tres años de disputar aquella final en la cancha del Estadio AKRON, existen cuatro elementos que siguen en activo en las filas del Guadalajara, entre ellos se encuentran: Gilberto Sepúlveda, Fernando González y Roberto Alvarado y Raúl Rangel.

El ‘Tala’ en aquel partido fue el arquero suplente de Miguel Jiménez, mientras que ‘Oso’, ‘Piojo’ y ‘Tiba’ son los únicos futbolistas que disputaron aquel encuentro y actualmente sigue en las filas del club, siendo Alvarado y González los únicos jugadores que son titulares en la actualidad.

Por su parte en el equipo de Tigres son un total de seis futbolistas que siguen en el plantel actual y que disputaron aquella final: Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Juan Pablo Vigón, Fernando Gorriarán, Andre Pierre Gignac y Diego Lainez.

Mientras que Guzmán, Garza, Gorriarán, Gignac y Lainez son de los elementos que actualmente mantienen la titularidad con el equipo, aunado a Guido Pizarro, quien actualmente es el entrenador del equipo y fue pieza clave para la obtención de aquel campeonato.

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