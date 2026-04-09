Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Ex campeón con Chivas se rinde en elogios para Milito: ‘Devolvió identidad y quitó miedo’

Chivas campeón Clausura 2017 y Gabriel Milito | IMAGO7 / MEXSPORT
Aldo Martínez
Aldo Martínez 09:11 - 09 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Jair Pereira aseguró que el estratega argentino hizo una buena labor en el estado psicológico del equipo

Las Chivas Rayadas del Guadalajara están de regreso. El equipo del Rebaño Sagrado mantiene la mejor marca en torneos cortos de su historia, mérito del gran trabajo en conjunto de cada jugador y según Jair Pereira, ex campeón con los rojiblancos, gran mérito es del estratega, Gabriel MIlito.

Jair Pereira en entrenamiento durante su etapa con Chivas en la Liga MX | IMAGO 7
Jair Pereira en entrenamiento durante su etapa con Chivas en la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué dijo Jair Pereira?

El ex jugador rojiblanco aplaudió la labor del equipo durante el Clausura 2026, destacando su estilo de juego, no obstante, el ex capitán destacó principalmente a Gabriel Milito, señalando que su trabajo más que en lo físico se reconoce en lo anímico.

Yo creo que lo más importante que ha hecho Gabriel Milito en Chivas no es solamente acomodar piezas o encontrar una alineación competitiva, sino haber entendido perfectamente dónde está parado”, declaró el ahora analista de FOX para el programa, ‘Cuadro Titular’.
Armando González tiene ganando al Guadalajara | MexSport

Pereira no solo reconoció la gestión de Milito, sino que también le adjudicó el mérito de ‘quitarle’ a los jugadores el ‘miedo a equivocarse’, dejando un estilo más suelto dentro del terreno de juego y que se ha visto reflejado durante las 13 jornadas del campeonato.

A mí me parece que Milito ha hecho algo muy valioso: le quitó miedo al equipo. Y no hablo solo del miedo a perder, sino del miedo a equivocarse, del miedo a intentar, del miedo a fallar frente a una afición tan exigente y frente a un entorno mediático que siempre magnifica todo”, añadió.
Jair Pereira I IMAGO7

El mejor Chivas en torneo cortos

Actualmente el equipo del Rebaño es el superlíder del Clausura 2026, contando con 31 puntos en 13 fechas, además de amarrar una racha de 10 victorias, un empate y solo dos derrotas.

Las Chivas que dicho se de paso ya consiguieron su pase a la Liguilla del Clausura 2026, también están a una victoria de cerrar su temporada con más puntos en la historia de los torneos cortos, superando al Clausura 2023, donde eran dirigido por el serbio, Veljko Paunovic (34 puntos).

Armando "La Hormiga" González celebrando en el partido de Chivas ante Pumas | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
11:17 Tapatío, el equipo filial de Chivas que comienza a dejar huella en el futbol mexicano
11:12 Sandra Cuevas vende réplica de ‘El Caballito’ en precio millonario y desata críticas
10:46 Multas de hasta 35 mil pesos por ruido excesivo: esto debes saber
10:46 No lo olvidan: América manda emotivo mensaje a Fidalgo por su cumpleaños
10:36 FIFA confirma árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026: César Ramos y Katia Itzel encabezan lista
10:29 Isaac del Toro lanza mensaje tras su caída en Itzulia: “Volveré muy pronto y muy fuerte”
10:23 CRISIS DE GOL EN AMÉRICA; BAÑOS ya busca refuerzos en ESTADOS UNIDOS
10:12 Caso Werevertumorro desata debate por registro de celulares con CURP
09:58 Nike va por la Champions y ya negocia con UEFA por el balón oficial
09:45 LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver Real Madrid vs Girona?
Tendencia
1
Futbol Turco Mohamed sueña con dirigir a Cruz Azul
2
Empelotados Esposa de jugador de Pumas acusa a tienda de 'mal trato'
3
Futbol Griezmann elogia a Obed Vargas tras duelo ante Barcelona: "Va a ser importante aquí"
4
Futbol Atlante, cerca de mudarse al Chivo Córdoba de Toluca
5
Lucha CMLL presenta: Leyendas de la Lucha Libre, los Duelos de Apuesta que Hicieron Historia
6
Contra Karely Ruiz busca asistente: estos son los requisitos para trabajar con ella ¿Cuánto paga?
Te recomendamos
Tapatío, el equipo filial de Chivas que comienza a dejar huella en el futbol mexicano
Futbol
09/04/2026
Tapatío, el equipo filial de Chivas que comienza a dejar huella en el futbol mexicano
Sandra Cuevas vende réplica de ‘El Caballito’ en precio millonario y desata críticas
Contra
09/04/2026
Sandra Cuevas vende réplica de ‘El Caballito’ en precio millonario y desata críticas
Multas de hasta 35 mil pesos por ruido excesivo: esto debes saber
Contra
09/04/2026
Multas de hasta 35 mil pesos por ruido excesivo: esto debes saber
Álvaro Fidalgo con la afición de América antes de marcharse a Betis | IMAGO 7
Futbol
09/04/2026
No lo olvidan: América manda emotivo mensaje a Fidalgo por su cumpleaños
FIFA confirma árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026: César Ramos y Katia Itzel encabezan lista
Futbol
09/04/2026
FIFA confirma árbitros mexicanos que estarán en el Mundial 2026: César Ramos y Katia Itzel encabezan lista
Isaac del Toro durante la Milan-San Remo 2026 | MEXSPORT
Otros Deportes
09/04/2026
Isaac del Toro lanza mensaje tras su caída en Itzulia: “Volveré muy pronto y muy fuerte”