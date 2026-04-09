Ex campeón con Chivas se rinde en elogios para Milito: ‘Devolvió identidad y quitó miedo’

Las Chivas Rayadas del Guadalajara están de regreso. El equipo del Rebaño Sagrado mantiene la mejor marca en torneos cortos de su historia, mérito del gran trabajo en conjunto de cada jugador y según Jair Pereira, ex campeón con los rojiblancos, gran mérito es del estratega, Gabriel MIlito.

Jair Pereira en entrenamiento durante su etapa con Chivas en la Liga MX | IMAGO 7

¿Qué dijo Jair Pereira?

El ex jugador rojiblanco aplaudió la labor del equipo durante el Clausura 2026, destacando su estilo de juego, no obstante, el ex capitán destacó principalmente a Gabriel Milito, señalando que su trabajo más que en lo físico se reconoce en lo anímico.

Yo creo que lo más importante que ha hecho Gabriel Milito en Chivas no es solamente acomodar piezas o encontrar una alineación competitiva, sino haber entendido perfectamente dónde está parado”, declaró el ahora analista de FOX para el programa, ‘Cuadro Titular’.

Armando González tiene ganando al Guadalajara | MexSport

Pereira no solo reconoció la gestión de Milito, sino que también le adjudicó el mérito de ‘quitarle’ a los jugadores el ‘miedo a equivocarse’, dejando un estilo más suelto dentro del terreno de juego y que se ha visto reflejado durante las 13 jornadas del campeonato.

A mí me parece que Milito ha hecho algo muy valioso: le quitó miedo al equipo. Y no hablo solo del miedo a perder, sino del miedo a equivocarse, del miedo a intentar, del miedo a fallar frente a una afición tan exigente y frente a un entorno mediático que siempre magnifica todo”, añadió.

Jair Pereira I IMAGO7

El mejor Chivas en torneo cortos

Actualmente el equipo del Rebaño es el superlíder del Clausura 2026, contando con 31 puntos en 13 fechas, además de amarrar una racha de 10 victorias, un empate y solo dos derrotas.

Las Chivas que dicho se de paso ya consiguieron su pase a la Liguilla del Clausura 2026, también están a una victoria de cerrar su temporada con más puntos en la historia de los torneos cortos, superando al Clausura 2023, donde eran dirigido por el serbio, Veljko Paunovic (34 puntos).