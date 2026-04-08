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Futbol

¡A la congeladora! Ismael López se quedará sin arbitrar tras fallas en el Pumas ante Chivas

El árbitro Ismael López en el partido entre Chivas y Pumas | IMAGO 7
El árbitro Ismael López en el partido entre Chivas y Pumas | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 15:40 - 08 abril 2026
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El silbante tuvo una de las actuaciones más polémicas del pasado fin de semana

Jornada tras jornada, el Clausura 2026 de la Liga MX tiene polémicas arbitrales, algunas de las cuales tienen un impacto directo en el marcador. En ese contexto, la pasada Jornada 13 finalizó con una de las más grandes controversias, en el compromiso de Chivas ante Pumas.

En los minutos finales del compromiso en el Estadio Akron, el árbitro central, Ismael Rosario López, sancionó un penal por una apartente falta sobre Roberto Alvarado. El 'Piojo' recibió un ligero toque dentro del área y se dejó caer, por lo que -luego de la revisión en el VAR- el silbante sancionó penal, mismo que Armando 'Hormiga' González capitalizó para el empate 2-2.

Jugadores de Chivas y Pumas reclaman al árbitro Ismael López en el partido del Clausura 2026 | IMAGO 7
Jugadores de Chivas y Pumas reclaman al árbitro Ismael López en el partido del Clausura 2026 | IMAGO 7

Ismael López será "sancionado" por decisiones en el Chivas vs Pumas

En este contexto, este grave error no quedó impune y el silbante se quedó en la "congeladora" para la Jornada 14 del certamen. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer las designaciones arbitrales para el fin de semana y López Peñuelas no fue incluido en ninguno de los juegos.

Por otra parte, Maximiliano Quintero Hernández se hará cargo del partido de Chivas, que visita a Tigres en el Estadio Universitario. En cuanto a Pumas, que recibe a Mazatlán en el Estadio Olímpico Universitario, tendrá a Katia Itzel García como silbante central.

El árbitro Ismael López en el partido entre Chivas y Pumas | IMAGO 7
El árbitro Ismael López en el partido entre Chivas y Pumas | IMAGO 7

Los números de Ismael López en el Clausura 2026

Hasta ahora, el silbante de 31 años solo se ha quedado sin actividad en tres jornadas: la 8, la 9 y la 12. En las otras diez, en siete estuvo como árbitro central (J1, J3, J4, J6, J10, J11 y J13) y en otras tres en el VAR (J2, J5 y J7).

El juego entre Chivas y Pumas fue en el que su actuación destacó más, no solo por el penal de último minuto, sino porque sacó seis tarjetas amarillas. Hasta antes de dicho compromiso, el juego entre Puebla y Necaxa fue su partido con más amonestados, con un total de seis.

Por el Rebaño amonestó a Roberto Alvarado, Luis Romo y Diego Campillo. Mientras que por parte de Pumas, se llevaron la tarjeta amarilla Rodrigo López, Pedro Vite, Nathan Silva, Keylor Navas, Guillermo Martínez, Alan Medina y Rubén Duarte; los tres últimos, así como Campillo, fueron amonestados en la compensación.

Jugadores de Chivas y Pumas reclaman al árbitro Ismael López en el partido del Clausura 2026 | IMAGO 7
Jugadores de Chivas y Pumas reclaman al árbitro Ismael López en el partido del Clausura 2026 | IMAGO 7
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