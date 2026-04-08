Efraín Juárez y su decálogo en Pumas: la metodología que cambió al equipo

​Escuché en La Cantera una palabra que me obligó a entender lo que se habla al interior del Club Universidad. De forma constante afirmaban: “Efraín Juárez vino a revolucionar a Pumas”. Parece exagerado, más cuando hubo momentos de alta tensión que incluso lo ponían fuera del equipo. Se hablaba, entonces, de la poca autocrítica y de resultados irregulares; incluso el conjunto universitario quedó fuera de la Liguilla.

​Los focos estaban en alerta. La comunidad universitaria fustigaba a la directiva por traer a un entrenador que en Colombia la había “roto”, pero que en México mostraba cierta "indisciplina" (poco control del temperamento propio y del equipo) y un paso inconsistente que permitía pensar que el cambio en Pumas debía esperar.

​El punto máximo de tensión, de acuerdo con especialistas, llegó en febrero con un presunto ultimátum. El 22 de febrero de 2026 marcaría el derrotero de ‘Efra’, ya que había sido eliminado de la CONCACAF y todo indicaba que se manejaban nombres como el de Memo Vázquez para retornar al equipo.

​Entre rumores de medios sobre diferencias con la directiva encabezada por Antonio Sancho, la continuidad de Efraín pendía de un hilo; sin embargo, al seno del equipo insistían a este periodista: “Efraín vino a revolucionar a Pumas”.

Antonio Sancho l IMAGO7

​Hoy, el horizonte del entrenador mexicano —precedido de un título de Liga con el Atlético Nacional y la Copa Colombia con los Verdolagas— cambió radicalmente. El Club Universidad lavó su imagen con resultados que arrojan números interesantes en la Liga MX. Hasta la Jornada 13 suma 24 puntos, producto de 6 victorias, 6 empates y una sola derrota.

​Con 23 goles a favor y 14 en contra, Pumas se convierte en la tercera mejor ofensiva, solo detrás de Chivas (27) y Cruz Azul (24). Es también la quinta mejor defensa, igualado con Chivas (13) y detrás de Toluca (8), Pachuca (11) y América (12). Además, es el equipo con menos derrotas en el torneo (empatado con Toluca), ocupa el quinto lugar general y el séptimo en la tabla de cocientes con un porcentaje de 1.5510.

​Suma 1,197 minutos cumpliendo ya con la regla de menores a falta de cuatro jornadas. Asimismo, ocupa el octavo lugar en Fair Play, con 36 tarjetas amarillas y dos rojas directas. Récord realizó una investigación sobre la metodología de trabajo de Efraín Juárez y estos son los resultados tras hablar con auxiliares y jugadores.

Efraín Juárez celebrando el gol de Robert Morales con su hijo | IMAGO 7

​Este es el decálogo de Efraín Juárez

​1. No es un técnico, es un mánager-entrenador: Afirman quienes conocen a Efraín que implementó una metodología europea. Fichajes, salidas y el scouting de los jugadores que llegan para reforzar al equipo son decisiones de Efraín en coordinación con su cuerpo técnico y la directiva. Mientras el club gestiona las negociaciones y temas económicos, Juárez decide lo deportivo.

​2. Creación de una cultura de alto rendimiento: A diferencia de otros clubes, los jugadores deben llegar a desayunar antes de las 8:00 a. m. Posteriormente, atienden temas de salud, ejercicio y entrenamiento. Deben comer en las instalaciones a las 2:00 p. m. para asegurar una nutrición profesional antes de marcharse a sus casas.

​3. Identidad: Cada jugador debe entender que firmar con la institución implica la mística de darlo todo. No hay permisividad en el esfuerzo colectivo ni individual; todos deben estar dispuestos a sudar hasta la última gota por la camiseta auriazul.

​4. Idea clara de juego: Nada se deja al azar. Existe una planeación de hasta un año donde el cuerpo técnico proyecta el plan laboral con anticipación. No hay espacio para la improvisación y el equipo mantiene una flexibilidad táctica según las circunstancias del partido.

​5. Convencimiento del jugador: Más allá del marcador, todo pasa por el rendimiento. Se puede perder, pero si el rendimiento individual es óptimo, se valora por encima del resultado. Se miden métricas de distancia recorrida, pases, remates e intervenciones. Si se gana sin un buen rendimiento individual, se corrige de inmediato.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas, durante el partido ante Monterrey | IMAGO7

​6. Potencializar a los jugadores: El objetivo es el desarrollo máximo de cada futbolista. Supervisan que cada elemento alcance su nivel más alto, fomentando el crecimiento individual para beneficiar al colectivo. Cero conformismo: lo bueno no debe estar peleado con lo excelente.

​7. El equipo más fuerte físicamente: Pumas es el segundo equipo con mayor respuesta física de la Liga MX. Solo por debajo de Guadalajara (10,661 km), el equipo del Pedregal alcanza los 10,571 km recorridos según datos de la FMF. Los sprints superan los 24 km/h y la intensidad se mantiene entre los 18 y 24 km/h. La meta: ser un rival robusto e incómodo.

​8. Planeación estratégica: La planificación es total, desde la pretemporada hasta la fase regular. En coordinación con la directiva, se diseña hasta la última hora de logística y entrenamiento para que todo esté en orden desde el primer minuto del día hasta el último.

​9. Recuperación de la Cantera: Se busca recuperar el ADN universitario. Un ejemplo es la Sub-20, cuyos elementos integran un equipo juvenil con un promedio de edad de 18 años y 5 meses. Entrenan con el primer equipo durante la semana y, al competir en su categoría, su fogueo con los mayores los hace superiores a sus rivales.