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Futbol

Aaron Ramsey: Estas son las muertes que "se le atribuyen" a la maldición

Aaron Ramsey | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 11:34 - 08 abril 2026
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Con el retiro de Ramsey se va la célebre "maldición" que lo acompañó hasta el último día en su ilustre carrera como futbolista profesional. Una de las casualidades más grandes en la historia del futbol se va

El futbol despide a Aaron Ramsey, pero con su retiro también vuelve a tomar fuerza una de las historias más extrañas y virales de los últimos años: la famosa “maldición” que lo acompañó durante su carrera.

La ‘maldición’ que persiguió cada gol

Durante su etapa como futbolista, donde tuvo paso por Arsenal, Juventus, Rangers y Pumas, Ramsey fue protagonista de una curiosa coincidencia que rápidamente se convirtió en tema mundial: cada vez que marcaba un gol, días después se reportaba la muerte de alguna figura pública.

Aunque nunca hubo evidencia real que respaldara esta teoría, la repetición de coincidencias hizo que aficionados y redes sociales alimentaran el mito alrededor del mediocampista galés.

Aaron Ramsey celebra su gol contra West Ham | AP

Las figuras que se le “atribuyen”

Con el paso del tiempo, la lista de nombres creció de forma impactante, incluyendo a celebridades, políticos y figuras históricas:

  • Whitney Houston

  • Giorgio Armani

  • Jorge Rafael Videla

  • Paul Walker (uno de los protagonistas de las famosas películas Rápidos y Furiosos)

  • Robin Williams (uno de los actores más queridos y reconocidos de Hollywood)

  • Eduardo Galeano

  • David Bowie (ícono absoluto de la música y la cultura pop durante décadas)películas Rápido

  • Osama Bin Laden

  • Steve Jobs (figura clave en la tecnología moderna y cofundador de Apple)

  • Muamar el Gadafi

  • Nancy Reagan

  • Alan Rickman

  • Ken Norton

  • Chavela Vargas

  • Andrés Montes

  • Manuel Noriega

  • Roger Moore

Aaron Ramsey en un partido del Arsenal | TWITTER @Arsenal

Un mito que marcó su carrera

Más allá de lo anecdótico, la llamada “maldición de Ramsey” se convirtió en un fenómeno viral que acompañó al jugador durante años, alimentado por la coincidencia y el impacto mediático.

Hoy, con su retiro, no solo se cierra una etapa futbolística, sino también uno de los relatos más insólitos que ha dado el deporte en la era de las redes sociales. Porque si algo dejó Aaron Ramsey, además de su talento en la cancha, fue una historia que muchos aún no logran explicar. 

Aaron Ramsey celebra un gol con la Selección de Gales | AP
Aaron Ramsey celebra un gol con la Selección de Gales | AP
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