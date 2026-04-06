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Futbol

Los mejores memes del Chivas contra Pumas que dejaron KO a las redes

Mejores meme del Chivas contra Pumas | FOTOS DE X
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 23:07 - 05 abril 2026
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El empate 2-2 entre Chivas y Pumas en el Clausura 2026 dejó mucho más que goles, y es que las redes sociales explotaron con memes tras el partidazo en el Akron

El encuentro entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y Universidad Nacional tuvo de todo —goles, remontadas y hasta polémica arbitral—, y se convirtió rápidamente en material perfecto para el humor.

Los aficionados no perdonaron nada: desde la intensidad del partido hasta la jugada del penal, todo fue motivo de burlas, ironías y creatividad en redes.

Los memes se roban el show una vez más

Como ya es costumbre, los memes terminaron llevándose el protagonismo, reflejando el sentir de una afición que vivió un juego lleno de emociones.

Entre risas, críticas y sarcasmo, el internet volvió a hacer lo suyo… porque si algo nunca falla, son los memes después de un Chivas vs. Pumas.

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