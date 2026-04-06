Los mejores memes del Chivas contra Pumas que dejaron KO a las redes

El encuentro entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y Universidad Nacional tuvo de todo —goles, remontadas y hasta polémica arbitral—, y se convirtió rápidamente en material perfecto para el humor.

Los aficionados no perdonaron nada: desde la intensidad del partido hasta la jugada del penal, todo fue motivo de burlas, ironías y creatividad en redes.

Los memes se roban el show una vez más

Como ya es costumbre, los memes terminaron llevándose el protagonismo, reflejando el sentir de una afición que vivió un juego lleno de emociones.

Entre risas, críticas y sarcasmo, el internet volvió a hacer lo suyo… porque si algo nunca falla, son los memes después de un Chivas vs. Pumas.

LES METIÓ GOL URIEL ANTUNA JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAAJJAJA



PUTO EX CLUB @Chivas pic.twitter.com/Bm1aGaq1Pe — 𝐬𝐚𝐮𝐥 🇧🇷 (@7ctcsCA_) April 6, 2026

Luis Romo todo el partido: pic.twitter.com/4QLlHVBNXz — 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 🐐 (@Diegoobrizuela) April 6, 2026

Milito después de sacarle el empate a los Euro Pumas “Caga sangre” pic.twitter.com/KBdnfieApP — Cañonero 2 (@canion28298) April 6, 2026