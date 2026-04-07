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Futbol

Aaron Ramsey anuncia su retiro tras paso por Pumas

Aaron Ramsey en un partido de Pumas| IMAGO7
Associated Press (AP) 08:04 - 07 abril 2026
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El excentrocampista de la selección de Gales y del Arsenal, Aaron Ramsey, anunció este martes su retiro del futbol profesional.

Ramsey, de 35 años, se encontraba sin equipo desde que dejó Pumas el año pasado, tras una breve etapa marcada por las lesiones. Durante su estancia en México, se perdió varios partidos de liga y sesiones de entrenamiento mientras buscaba a su perro extraviado.

Aaron Ramsey en su breve etapa con Pumas | MEXSPORT

"No ha sido una decisión fácil. Después de mucha reflexión, he decidido retirarme del fútbol", comunicó Ramsey en una declaración, en la que también agradeció el apoyo de los aficionados de Gales y de los clubes que representó a lo largo de su carrera.

Considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de Gales, Ramsey anotó 21 goles en 86 partidos internacionales y representó a su país en tres grandes torneos.

Fue una pieza clave en la selección galesa que alcanzó las semifinales de la Eurocopa en 2016, donde cayeron ante Portugal, que se proclamaría campeona. Su última aparición con la selección fue en 2024.

Aaron Ramsey celebra un gol con la Selección de Gales | AP
Aaron Ramsey celebra un gol con la Selección de Gales | AP

Ramsey no fue convocado para el reciente partido de repesca para el Mundial contra Bosnia y Herzegovina. La derrota en ese encuentro puso fin a sus esperanzas de despedirse en el mayor escenario del futbol.

"Ha sido un privilegio vestir la camiseta de Gales y vivir tantos momentos increíbles con ella", expresó. "No habría sido posible sin la increíble aportación de todos los entrenadores que he tenido y de todo el personal que me ha ayudado de muchas maneras".

"A la Muralla Roja (The Red Wall). ¡Han estado ahí en las buenas y en las malas! Han sido una parte esencial e indispensable de nuestro éxito. No puedo agradecerles lo suficiente. Hemos pasado por todo juntos y ha sido un honor representaros».

Ramsey festeja una anotación durante un juego del Arsenal | AP
Ramsey festeja una anotación durante un juego del Arsenal | AP

Ramsey inició su carrera en el Cardiff City antes de fichar por el Arsenal en 2008. En sus 11 temporadas con los Gunners, ganó tres títulos de la FA Cup, marcando el gol de la victoria en dos de esas finales.

Posteriormente, jugó en la Juventus y el Niza antes de regresar al Cardiff en 2023, donde finalizó la temporada pasada con un breve periodo como entrenador interino antes de unirse a Pumas en julio.

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