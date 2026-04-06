Keylor Navas y su impacto en los éxitos de Pumas

Aunque Pumas no se pudo llevar la victoria sobre Chivas en el Estadio Akron, al menos pudo llevarse un punto a casa, mucho gracias a la sobresaliente actuación de Keylor Navas, quien desde su llegada ha sido influyente para el crecimiento del equipo, que actualmente luce como un serio competidor por el título.

Keylor Navas, en el Akron | MEXSPORT

El arquero costarricense realizó 10 atajadas en el encuentro ante Chivas, un rendimiento al que ha acostumbrado durante toda su carrera, y que en Pumas no es la excepción.

¿Cuáles son los números de Keylor Navas?

Durante el Clausura 2026, Keylor Navas registra un porcentaje de 81.3 por ciento de paradas, el tercero mejor por debajo de Luis García y Hugo González respectivamente. Además, es el arquero que más ha evitado la caída de su arco, pues de acuerdo a la estadística de goles esperados, el tico ha salvado 4.80 tantos.

Keylor Navas festejando un gol de Álvaro Angulo | MEXSPORT

Navas es el pilar de Universidad Nacional para tener un equilibrio en la estadística de goles concedidos. Hasta ahora, Pumas solo ha recibido 14 anotaciones, lo que lo coloca entre las mejores cinco defensivas del torneo.

Recientemente, Navas renovó su contrato con el conjunto felino hasta 2027, con la opción de extenderlo un año más. El costarricense es el líder del equipo y el máximo referente para la afición, incluso ha ayudado a que la relación entre seguidores y jugadores se encuentre en buen estado.

Panorama de Pumas

Con 24 unidades, Universidad Nacional está en el top 5 de la tabla del Clausura 2026 y después de atravesar la parte más complicada de su calendario, todo apunta a que será uno de los rivales a vencer en la fase final del torneo.

El balance de Pumas es positivo, con una marca de seis partidos ganados, seis empatados y una sola derrota, la cual sufrió ante el Bicampeón, Toluca. Los dirigidos por Efraín Juárez están en buen momento y buscarán sellarlo con un papel digno en el último tramo del torneo.