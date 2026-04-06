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Futbol Nacional

Pumas a pie en Guadalajara: Autobús se descompone y los deja 'varados'

El Club Universidad Nacional tuvo complicaciones para llegar al aeropuerto tras su duelo ante Chivas
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 09:16 - 06 abril 2026
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El Club Universidad tuvo complicaciones en su regreso a la Ciudad de México tras el empate ante Chivs

El regreso del Club Universidad Nacional tras su empate ante las Chivas se tornó accidentado. No bastó con el sabor amargo de dejar puntos en el Estadio Akron; el equipo auriazul sufrió un contratiempo logístico que los obligó a improvisar en plena vía pública de la capital jalisciense.

Uriel Antuna, jugador de Pumas, en duelo ante Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO7

UN REGRESO 'ACCIDENTADO'

Luego de finalizar el encuentro correspondiente a la jornada actual, la delegación universitaria emprendió el camino hacia el aeropuerto para volver de inmediato a la Ciudad de México. Sin embargo, el itinerario se vio interrumpido cuando el autobús oficial del equipo sufrió una falla mecánica que lo dejó varado sobre el Anillo Periférico Manuel Gómez Morín.

Fuentes cercanas a RÉCORD informaron que fue lo que en realidad sucedió. Tras detectar una falla en uno de los neumáticos, el chofer del autobús decidió detener la marcha por motivos de seguridad. Esta medida impidió que el transporte continuara su trayecto original hacia el aeropuerto.

A través de videos difundidos en redes sociales por usuarios que transitaban la zona, se pudo observar el vehículo oficial orillado mientras los integrantes del cuerpo técnico y la plantilla de jugadores descendían de la unidad.

Estadio Akron, casa de Chivas | IMAGO7

PIDEN TAXIS DE APLIACIÓN

Ante la situación, elementos de la policía local acudieron para auxiliar al equipo y garantizar la seguridad de los futbolistas en una de las arterias más transitadas de Guadalajara. La urgencia por no perder el vuelo programado obligó a la directiva y al staff a buscar alternativas inmediatas de transporte.

Debido a que el autobús no pudo ser reparado en el sitio, los futbolistas terminaron dividiéndose en grupos para abordar diversos vehículos solicitados a través de plataformas digitales y otra parte del grupo abordó las camionetas del staff. Entre maletas y el asombro de los transeúntes, los integrantes de Pumas ayudaron a cargar el equipaje para cambiar de transporte y esto facilitó para que pudieran llegar a la terminal aérea.

A pesar del contratiempo, el equipo logró abordar el vuelo, el cual despegó puntualmente a las 12:30 horas. El destino final de la aeronave fue la ciudad de Toluca para posteriormente trasladarse a la capital del país.

Pumas vs Chivas | MEXSPORT
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