¡Se queda! Keylor Navas ha renovado su contrato con Pumas

Fueron semanas de total incertidumbre, pero Pumas ha logrado concretar la renovación de Keylor Navas, quien había tenido algunos problemas para aceptar, ya que incluso se habían tocado temas al respecto del salario del portero tico, pero todo ha llegado a buen puerto.

De manera completamente oficial, el portero tico ha presentado junto a Antonio Sancho su renovación para mantenerse en el futbol mexicano; los universitarios han logrado 'amarrar' al costarricense al menos por un año más, por lo que jugaría con los auriazules como mínimo el torneo de Apertura 2026 y Clausura 2027.

Keylor Navas, de Pumas, con poca actividad ante Necaxa en el Clausura 2026 | IMAGO7

Por fin se llegó a un acuerdo

El contrato entre ambas partes estaba próximo a terminar en verano de este año mundialista, pero se ha logrado llegar a una buen acuerdo entre directiva y jugador, por lo que Pumas tiene portero para un año más. La renovación se da a tan solo horas de jugar el Clásico Capitalino en contra de América, por lo que esto puede ser un envión anímico a favor.

El exjugador de Real Madrid y PSG ya había expresado previamente sentirse cómodo en el futbol mexicano y de manera más específica en el cuadro auriazul, por lo que la negociación ha sido más sencilla con el paso de los días, aunque aún no se sabe cuál fue el desenlace con el tema salarial, pues era una de las principales consignas para quedarse por parte del tico.

Keylor Navas se mantiene por un año más en el club auriazul | X: @PumasMX

La afición puma estaba contenta sin haber conocido la noticia de que Keylor seguiría en el equipo, así que ahora la felicidad es mayor, ya que el proyecto de Efraín Juárez no tendrá que buscar guardameta nuevo de cara a los siguientes torneos, o no al menos para el puesto de titular.

Números de Keylor con Pumas

Son tan solo dos torneos (contando el actual Clausura 2026) los que Keylor Navas ha jugado con Pumas, dentro de los cuales se ha afianzado como uno de los jugadores más importantes de la plantilla auriazul, además de ser el capitán debido a su basta experiencia en el futbol mundial, siendo un portero que tiene tres Champions League en su palmarés.

Actualmente, junto con su equipo se mantienen como el quinto lugar de la tabla de clasificación con 20 puntos conseguidos a lo largo de cinco partidos; los universitarios han anotado 20 goles y han recibido solo 12, por lo que la diferencia goleadora es positiva en gran parte por las actuaciones del costarricense en el futbol mexicano.

Keylor Navas, capitán de Pumas | IMAGO7