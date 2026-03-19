Efraín Juárez defiende su personalidad: "Es incómoda para algunos; tienes que morirte con la tuya"

Uno de los hombres del momento en el balompié nacional es Efraín Juárez. El estratega mexicano regresó a esa estirpe ganadora del Club Universidad Nacional, tras varios años perdida. Sin embargo, otro de los puntos por los cuales se ha convertido en el foco de conversación es por su personalidad, la cual ha llegado a incomodar a más de uno.

Sin embargo, en entrevista con El País, el estratega auriazul destacó que a la gente le incomoda esa personalidad, pero él prefiere ser auténtico. Juárez comentó que gran parte de su forma de ser la aprendió de un fuera de serie, el mejor futbolista que ha dado este país: Hugo Sánchez.

"Me llevó a una pretemporada con Pumas a mis 15 años. Es un tipo fuera de serie más allá de lo que la sociedad lo pueda juzgar. Una de las cosas que lo define y que comparto es: 'ten la lengua larga, pero la cola corta'. Y él sabe perfectamente quién es. Esa seguridad es incómoda para algunos. Hay gente que cambia en el camino cuando los critican y se vuelven políticamente correctos. Tienes que morirte con la tuya, con lo que crees, con lo que piensas, no puedes complacer a nadie, solo a ti mismo. Solo la almohada lo juzgará", comentó 'Efra'.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

¿No sería tan criticado si fuera extranjero?

En algún punto de la entrevista, Efraín Juárez fue cuestionado sobre si cree que el trato sería diferente si fuera un entrenador extranjero. El surgido en Cantera comentó que no, pero sabe que el trato en México es diferente a otros lugares.

"Quisiera creer que no. He sido un poco irreverente. Hubo un momento en el que empecé a actuar políticamente bien en mi carrera. No me gustaba esa forma, quería ser yo. Nunca voy a traicionar lo que creo por más a que a mucha gente no le guste. En nuestro país, no le damos el propio valor a lo que tenemos en casa y no es queja."

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | MEXSPORT

"Gran parte de mi carrera la he pasado fuera siendo extranjero. No hay ningún país como México en el trato hacia el extranjero. En cualquier otro país, como extranjero, tienes que demostrar que eres lo mejor que hay para que tengas el respeto y aquí damos por concebido que lo que viene es mejor de lo que hay", sentenció.

El Clásico Capitalino, el gran reto de Efra y los Pumas

El conjunto del Pedregal demostró ante Cruz Azul que esa garra regresó, pero aún hace falta algo más para demostrarlo a toda la Liga MX. El próximo fin de semana, los Pumas recibirán en el Olímpico Universitario al América, en busca de algo más que tres puntos.