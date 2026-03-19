‘Que lloren en su casa’: Coco Carrasquilla calienta el Clásico Capitalino contra América

Llegó el momento para que Pumas y América se enfrenten en el Clausura 2026, una de las rivalidades más grandes del futbol mexicano. Para Adalberto Carrasquilla y Pablo Bennevendo, este encuentro no será tomado como revancha, sino como una oportunidad para quitarse la espina de la derrota del torneo pasado, con un marcador de 4-1 a favor de las Águilas.

Carrasquilla es baja de Pumas por un par de semanas | MEXSPORT

¿Cómo afronta Pumas el Clásico Capitalino?

El mediocampista panameño aseguró que los tres puntos y el orgullo son los elementos que más importan para motivarlos a llevarse el triunfo en el Clásico Capitalino, además de que en su tiempo en Pumas se ha dado cuenta de lo que sufren sus compañeros cuando pierden este tipo de enfrentamientos.

Prefiero ganar los tres puntos porque le salvo el orgullo a Pablo, pero me siento identificado con los Pumas, que ya llevo más de un año en esta institución. He sufrido muchos partidos donde no hemos sacado el resultado positivo y veo a mis compañeros cómo sufren. Independientemente de lo que sea, queremos ganar, que estén felices en nuestra casa y que lloren en otra”, dijo Carrasquilla.

Adalberto Carrasquilla y Diego de Buen en el partido de Pumas contra Necaxa en el Apertura 2025 de la Liga MX | IMAGO 7

Carrasquilla contesta a Palavecino

Agustín Palavecino declaró recientemente que Pumas no merecía el empate ante Cruz Azul, por lo que Adalberto Carrasquilla defendió el trabajo que sus compañeros hicieron para sacar un punto importante, luego de ir abajo por dos goles.

Seré muy sincero. Para mí, ese partido quedó en el olvido. Sacamos un punto importante. Ellos recuerdan ese partido con dolor y lo están tomando muy personal. Al final, ojalá nos veamos más adelante para resolver sus dudas. Para mí, el equipo con diez mereció el empate. Si ellos con once no hicieron su trabajo, ya no es culpa nuestra. Que resuelvan lo que tengan que resolver; nosotros hicimos nuestro trabajo”, agregó Carrasquilla.

Carrasquilla l X:PumasMX

En Pumas respaldan a Efraín Juárez

Por último, Pablo Bennevendo y Carrasquilla hablaron sobre los gestos que Efraín Juárez realizó al final del encuentro ante Cruz Azul, mismos que fueron duramente criticados y que incluso provocaron una multa para el entrenador auriazul.

Su personalidad lo demuestra en cada partido, en cada acción que tú dices, él está viviendo el partido en todo momento y reflejo de eso fue al finalizar el partido contra Cruz Azul, después de ir perdiendo 2-0, quedas con uno menos y terminas empatando el partido. Eso es una de aplaudir al grupo porque nunca se rindió contra un rival que es de los favoritos por el título. Al aprenderle creo que me quedo con su entrega cada día. Parece que viene un día más tranquilo y te termina exigiendo como si fuera el primer día. Eso es lo más bonito, porque creo que saca tu mejor versión y te ayuda a mantenerte siempre activo, siempre con ganas de querer más”, expresó el panameño.

Por su parte, Pablo Bennevendo también contó su experiencia con Efraín Juárez: "Me parece que todos lo conocemos. Nosotros, que estamos con él día a día, sabemos que es una persona que vive el día a día al máximo, que tiene mucha pasión e intensidad, y eso nos lo transmite desde fuera hacia la cancha, y nosotros lo llevamos al campo. Es su forma de ser. Así ha sido desde que llegó, desde el primer día, y lo ha seguido demostrando hasta hoy. Creo que así seguirá siendo el resto de su vida, porque vive cada momento al 100%. Esa intensidad que nos pide a nosotros, al demostrarla él, nosotros la mostramos en el campo. Al final, la afición está sintiendo eso y se siente representada por ello”, afirmó.