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Futbol

“Va a patear las veces que quiera”: Tigres defiende a Ángel Correa tras penal errado

Ángel Correa, de Tigres, en lamento en el partido ante Xolos en el Clausura 2026 | IMAGO7
Ricardo Olivares 23:23 - 08 abril 2026
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Los jugadores de Tigres salieron en defensa del delantero argentino

A pesar de que Tigres consiguió la victoria ante Seattle Sounders en la Ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, uno de los momentos del partido fue el penal fallado por Ángel Correa, quien fue respaldado por la afición y sus propios compañeros.

"Esas cosas pueden pasar. Erra el que patea. Ángel es un jugador importante para nosotros. Va a patear las veces que quiera porque es el mejor y somos agradecidos de tenerlo.” Mencionó Juan Brunetta.

Juan Brunetta salió a la defensa de Ángel Correa | MEXSPORT

Además, Rómulo Zwarg habló sobre la confianza que le transmitieron a Correa después del penal fallado.

"Eso puede pasar, son cosas del futbol, así como yo fallé un pase atrás pero "Pata" me dio la confianza necesaria y mis compañeros también. Así como le dieron la confianza a mi, se la pasamos a Angelito que es un gran jugador. No sé si puedo llamarle fallas pero puede pasar y para eso necesitamos a nuestros compañeros en cancha.”

Ángel Correa tras fallar el penal de Tigres | MEXSPORT

Joaquim Pereira también mencionó el apoyo con el que cuenta el campeón del mundo por parte de todo el plantel, tras ser un jugador que siempre aporta al equipo.

"Es un gran jugador. Erró un penal y pueden fallar todos, pero es un gran jugador que siempre nos está ayudando, entonces, tiene todo el apoyo de nosotros.”

Gol de Joaquim ante el Seattle Sounders | MEXSPORT
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