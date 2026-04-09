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Futbol

Tigres gana pero Pizarro advierte que deberán "hacer un partido igual o mejor” en la Vuelta

Guido Pizarro en el Tigres vs Santos Laguna l IMAGO7
Guido Pizarro en el Tigres vs Santos Laguna | IMAGO7
Ricardo Olivares 22:33 - 08 abril 2026
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PEse a tener ventaja, el entrenador felino no se confía y ya piensa en la Vuelta

Tigres logró una importante ventaja ante el Seattle Sounders por la Ida de los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la CONCACAF y el técnico felino, Guido Pizarro, reconoce la importancia de haber logrado mantener el cero en este juego para el partido de vuelta en territorio estadounidense.

“Fue un partido que íbamos a tratar de lograr una ventaja, que era importante el cero atrás por como cuenta el gol de visitante, pero contento con el desempeño y nos invitará la próxima semana a hacer un partido igual o mejor del que hicimos hoy si queremos pasar.”

Guido Pizarro habló en conferencia de prensa tras remontada de Tigres | MEXSPORT
Guido Pizarro habló en conferencia de prensa tras remontada de Tigres | MEXSPORT

Pizarro también habló sobre el penal fallado de Ángel Correa, dándole reconocimiento al partido que realizó.

Hoy hizo un gran partido, generó muchas opciones de gol, le tocó fallar el penal, pero para nosotros está muy bien y consciente de querer aportar al equipo como lo hace día a día.”

Ángel Correa tras fallar el penal de Tigres | MEXSPORT

Tras el colgar el cero, Guido Pizarro dejó en claro el legado que deja Nahuel Guzmán partido tras partido.

“Lo que hace dentro del campo es de los mejores y contento de tenerlo, está maduro, está consciente de aportar al equipo y aprovecharlo, él quiere siempre lo mejor para el club y lo aporta en el día a día, bienvenido sea y contento de tenerlo.”

Nahuel Guzmán en festejo de gol con André-Pierre Gignac ante Rayados en el Clausura 2026 | IMAGO7
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