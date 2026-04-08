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Futbol

Tigres y el invicto en el “Volcán” vs clubes extranjeros

&apos;El Volcán&apos; también tuvo un lleno total | Imago7
Ricardo Olivares 10:50 - 08 abril 2026
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El conjunto dirigido por Guido Pizarro ha construido una auténtica fortaleza en su casa, el Estadio Universitario, donde equipos del extranjero han intentado conseguir un triunfo importante en territorio regiomontano, pero sin éxito

Tigres se prepara para una nueva noche internacional en el Estadio Universitario, donde recibirá a Seattle Sounders en la ida de los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup. El conjunto felino buscará tomar ventaja en casa y mantener una racha que lo respalda cada vez que enfrenta a rivales del extranjero.

El “Volcán” se ha convertido en un escenario complicado para cualquier equipo internacional que visita San Nicolás de los Garza. Tigres ha sabido imponer condiciones tanto en torneos de CONCACAF como en competencias sudamericanas, donde también dejó huella.

El “Volcán”, una fortaleza imbatible ante rivales internacionales

A lo largo de su historia, los auriazules han disputado 46 partidos en casa frente a clubes extranjeros, construyendo un registro que impone respeto. Son 33 triunfos y 13 empates, sin conocer la derrota en este tipo de encuentros.

Este invicto no solo habla de resultados, sino de una identidad clara cuando juegan ante su gente. Tigres suele asumir el protagonismo, presionar alto y aprovechar el apoyo de su afición para inclinar la balanza a su favor.

Tigres ante el Forge en la Liga de Campeones de la CONCACAF | MEXSPORT

Poder ofensivo y solidez defensiva respaldan su dominio

En el plano ofensivo, los números también respaldan su dominio. Han marcado un total de 111 goles en estos 46 encuentros, mostrando contundencia frente al arco y capacidad para resolver partidos importantes.

Defensivamente, el equipo también ha sido sólido. Con apenas 37 goles recibidos, Tigres ha logrado equilibrar su propuesta, siendo un equipo que ataca con peligro, pero que también sabe proteger su portería.

Rodrigo Aguirre marcó el cuarto gol para Tigres ante Cincinnati | MEXSPORT
Rodrigo Aguirre marcó el cuarto gol para Tigres ante Cincinnati | MEXSPORT

Este tipo de antecedentes convierten cada partido internacional en el Universitario en una prueba de alto nivel para cualquier rival. Equipos de distintas ligas y estilos han pasado por el “Volcán” sin poder romper el invicto felino.

Ahora, frente a Seattle, Tigres intentará extender esta racha y dar un paso firme rumbo a las semifinales. Con el respaldo de su historia reciente en casa, los felinos buscarán hacer pesar nuevamente su fortaleza internacional.

TIGRES VS FC CINCINNATI | MEXSPORT
TIGRES VS FC CINCINNATI | MEXSPORT
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