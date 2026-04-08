Tigres vs Seattle Sounders: ¿Dónde y cuándo ver los Cuartos de Final de la Concachampions?

Tigres y Seattle Sounders FC se enfrentarán en un emocionante duelo correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF. El encuentro está programado para el 8 de abril de 2026 a las 19:00 horas . Este partido promete ser un interesante choque entre dos equipos con diferentes estilos de juego, representando a las ligas más importantes de Norteamérica.

Los Tigres llegan a este encuentro con un momento complicado, habiendo perdido tres de sus últimos cinco partidos. Recientemente cayeron ante Tijuana (0:1, el 4 de abril) y FC Juárez (2:1, el 23 de marzo) en la Liga MX. Su única victoria reciente fue contundente ante FC Cincinnati (5:1, el 20 de marzo) en esta misma competición, aunque previamente habían perdido contra el mismo rival (3:0, el 13 de marzo). También registraron un empate sin goles frente a Querétaro FC (0:0, el 15 de marzo). Por su parte, Seattle Sounders FC atraviesa un excelente momento con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros. Vienen de vencer a Houston Dynamo FC (0:1, el 5 de abril) y San Jose Earthquakes (0:1, el 15 de marzo) en la MLS, además de superar a Vancouver Whitecaps en ambos partidos de la Liga de Campeones (2:1, el 19 de marzo y 0:3, el 13 de marzo). Su único tropiezo fue un empate sin goles ante Minnesota United (0:0, el 22 de marzo).