Tigres vs Seattle Sounders: ¿Dónde y cuándo ver los Cuartos de Final de la Concachampions?
Tigres y Seattle Sounders FC se enfrentarán en un emocionante duelo correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF. El encuentro está programado para el 8 de abril de 2026 a las 19:00 horas. Este partido promete ser un interesante choque entre dos equipos con diferentes estilos de juego, representando a las ligas más importantes de Norteamérica.
Los Tigres llegan a este encuentro con un momento complicado, habiendo perdido tres de sus últimos cinco partidos. Recientemente cayeron ante Tijuana (0:1, el 4 de abril) y FC Juárez (2:1, el 23 de marzo) en la Liga MX. Su única victoria reciente fue contundente ante FC Cincinnati (5:1, el 20 de marzo) en esta misma competición, aunque previamente habían perdido contra el mismo rival (3:0, el 13 de marzo). También registraron un empate sin goles frente a Querétaro FC (0:0, el 15 de marzo). Por su parte, Seattle Sounders FC atraviesa un excelente momento con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros. Vienen de vencer a Houston Dynamo FC (0:1, el 5 de abril) y San Jose Earthquakes (0:1, el 15 de marzo) en la MLS, además de superar a Vancouver Whitecaps en ambos partidos de la Liga de Campeones (2:1, el 19 de marzo y 0:3, el 13 de marzo). Su único tropiezo fue un empate sin goles ante Minnesota United (0:0, el 22 de marzo).
El duelo presenta figuras destacadas en ambos equipos. Por los Tigres, André-Pierre Gignac sigue siendo el referente ofensivo, mientras que el recién llegado Ángel Correa aporta creatividad en el ataque. En la defensa, Nahuel Guzmán brinda experiencia bajo los tres palos. Para Seattle Sounders, Cristian Roldan es el motor en el mediocampo, mientras que Jordan Morris y el fichaje estrella Jesús Ferreira lideran el ataque. Stefan Frei continúa siendo una garantía en la portería del conjunto estadounidense.
¿DÓNDE VER TIGRES VS SEATTLE SOUNDERS?
Fecha: miércoles 8 de abril
Hora: 19:00 horas del centro de México
Lugar: Estadio Universitario, Nuevo León
Dónde ver: FOX One
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