¡Partidazo en el Volcán! Tigres y Chivas empatan en un duelo lleno de goles y emociones

Tigres Femenil y Chivas firmaron un vibrante empate 2-2 en la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, en un duelo que tuvo de todo. Partido que estuvo marcado por la anotación número 159 de Alicia Cervantes, que se coloca a un gol de empatar la marca de Omar Bravo.

Un gran primer tiempo de Chivas

El marcador se abrió con gol de Jasmine Casárez a los 12 minutos de haber empezado el juego. Chivas era el amo y señor del juego. Esto se vio reflejado al final del primer tiempo con la anotación número 159 de Alicia Cervantes con Las Rojiblancas.

Las Amazonas tenían una difícil tarea para darle la vuelta al marcador, pero la historia sorprendería al Rebaño en la parte complementaria.

Alicia Cervantes a un gol de alcanzar la marca de Omar Bravo | MEXSPORT

Empate Felino de último minuto

Para la segunda mitad, Tigres mostró carácter y encontró su primera anotación en los pies de Diana Ordóñez, quien acercó a las locales a conseguir el empate. El trámite del partido fue trabado, con Las Felinas buscando el empate y unas Chivas bien paradas en defensa.

El cierre fue intenso, pero al final Tigres consiguió el empate; una anotación al 89’ de María Sánchez logró concretar el empate para las locales, rescatando un punto valioso.

Diana Ordóñez consigue el descuento para Tigres Femenil ante Chivas | MEXSPORT