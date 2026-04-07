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Futbol Internacional

Concacaf revela ranking y Cruz Azul sorprende como el número uno sobre Toluca y América

Cruz Azul es el equipo mejor rankeado de Concacaf | MEXSPORT
Arturo Aguilar Mireles
Arturo Aguilar Mireles 19:10 - 06 abril 2026
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Cruz Azul encabeza el ranking mensual de Concacaf, superando a Toluca y clubes de la MLS, mientras América, Tigres y Chivas también figuran entre los mejores.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) dio a conocer su más reciente clasificación de clubes, una lista que refleja el rendimiento reciente en torneos internacionales y ligas locales. En esta actualización, Cruz Azul se posiciona como el equipo número uno de toda la región, reafirmando su gran momento futbolístico.

El conjunto cementero ha logrado destacar gracias a su consistencia tanto en la Concachampions como en la Liga MX, donde ha mostrado solidez, equilibrio y una ofensiva efectiva. Este desempeño no solo lo coloca en la cima del ranking, sino que también lo perfila como uno de los principales candidatos a dominar el futbol regional en 2026.

Jugadores de Cruz Azul celebran gol ante Pachuca | MEXSPORT

Liga MX domina, pero la MLS mantiene presión en el ranking

Detrás de Cruz Azul aparece Toluca, que se ha consolidado como uno de los equipos más competitivos del futbol mexicano en la actualidad. Los Diablos Rojos ocupan el segundo lugar, mostrando que la Liga MX mantiene un fuerte dominio en la región.

Sin embargo, la Major League Soccer (MLS) continúa ganando terreno. Equipos como Seattle Sounders y Los Angeles FC se ubican en la tercera y cuarta posición respectivamente, evidenciando el crecimiento del futbol estadounidense en competencias internacionales. Esta presencia constante en los primeros puestos refleja la inversión y desarrollo que ha tenido la liga en los últimos años.

América, a pesar de atravesar momentos irregulares, se mantiene en el quinto lugar del ranking. El equipo dirigido por André Jardine sigue siendo considerado uno de los más fuertes de la zona, aunque su desempeño reciente ha generado cuestionamientos entre aficionados y expertos.

Águilas festejando tras la aontación de Alexis Gutiérrez ante Santos | MEXSPORT

Por su parte, Tigres ocupa el sexto sitio, consolidándose como otro de los representantes sólidos de México, especialmente por su participación vigente en la Concachampions. En contraste, Inter Miami ha perdido posiciones y ahora aparece en el séptimo lugar, luego de su eliminación en los Cuartos de Final en medio de la polémica por el criterio del gol de visitante.

Chivas se mete al Top 10 y confirma su repunte

Una de las novedades más llamativas del ranking es la aparición de Chivas en la novena posición. El equipo dirigido por Gabriel Milito ha mostrado una clara mejoría en la Liga MX, lo que le ha permitido escalar posiciones a pesar de no disputar la actual edición de la Concachampions.

Diablos Rojos tras vencer a San Diego FC en Concachampions | MEXSPORT

El Top 10 lo completan Nashville SC en la octava posición y Columbus Crew en la décima, confirmando el equilibrio competitivo entre clubes de México y Estados Unidos.

Top 10 de equipos de Concacaf

  1. Cruz Azul

  2. Toluca

  3. Seattle Sounders

  4. Los Angeles FC

  5. América

  6. Tigres

  7. Inter Miami

  8. Nashville SC

  9. Chivas

  10. Columbus Crew

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