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Futbol

André Jardine lo deja claro: América sueña con la Concachampions y el Mundial de Clubes

Las Águilas se preparan para volver al ahora Estadio Banorte
Daniel Estrada Navarrete 18:02 - 06 abril 2026
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El entrenador de las Águilas sigue con los objetivos claros en el resto de la temporada

André Jardine, director técnico de América, señaló que ganar la CONCACAF Champions Cup 2026 es “un sueño”. Además de resaltará que la Concachampions es un título anhelado, el estratega de las Águilas mencionó que también sueñan con ir a un Mundial de Clubes. Por lo tanto, el brasileño dejó en claro que todo el equipo sabe la importancia de coronarse en esta competencia internacional este mismo año.

Consciente de que es un objetivo institucional, André Jardine mencionó que no solo desean ganar la CONCACAF Champions Cup, sino que también lo que conlleva después, que es asistir a un nuevo Mundial de Clubes. Y aunque dejó en claro que su equipo ha competido en el máximo nivel durante los últimos años, el brasileño sabe que aún no han logrado el objetivo en la justa internacional.

André Jardine en el banquillo del América tras la lesión de Erick 'Chiquito' Sánchez | IMAGO7

América tiene claro su objetivo internacional en 2026

Ante esto, previo al duelo de Ida de Cuartos de Final de Concachampions ante Nashville, el estratega brasileño dijo que desde el dueño hasta los jugadores, todos saben que el objetivo es ganar este certamen. Incluso, André mencionó que más allá de presión, esto los motiva para finalmente lograr ese objetivo que es coronarse en el ámbito internacional, algo que se les ha negado en los últimos años.

Un gran objetivo concretado. Un sueño, todo empieza con un sueño. Soñamos con ir a un Mundial de Clubes, que nuestra afición disfrute de América en competiciones del más alto nivel. Por momentos conseguimos amistosos contra los mejores del mundo y hace años que competimos en un nivel alto. Tengo la sensación de que se nos escapó este sueño conmigo aquí un par de veces y esta es una oportunidad más que tenemos. Los jugadores están muy conscientes que es un sueño colectivo del club, del dueño, de la afición, nuestro. Esto nos llena de motivación, de ganas de conseguir esta vez triunfar
André Jardine, América | IMAGO7

Cabe resaltar que desde que llegó André Jardine a Coapa, las Águilas no han logrado títulos internacionales. Incluso, en las dos Concachampions que él ha dirigido, América se ha quedado en Semifinales, eliminados por Pachuca en 2024 y por Cruz Azul en 2025. Por lo tanto, este 2026 es el objetivo principal de la institución.

Raphael Veiga refuerza la ambición del América

Sobre esto, Raphael Veiga también replicó las palabras de su entrenador. El mediocampista brasileño dejó en claro que sí dejó Palmeiras para llegar al América es porque sabe la importancia por ganar este título internacional para las Águilas. Asimismo, dejó en claro que será una eliminatoria difícil ante Nashville, por lo que deberán de manejar de manera correcta el partido de Ida de este martes.

Salí de Brasil también con el objetivo de venir aquí a ganar este campeonato. Nashville tiene sus méritos, ¿no? Eliminó al Inter Miami y obviamente es un gran equipo; tiene buenos jugadores. Vi algunos momentos de ellos y sé lo buenos que son. Y eso, creo que todo campeonato que tiene dos partidos es muy bueno para nosotros en este aspecto, porque podemos encaminar muchas cosas en el primer juego, pero tenemos que tener sabiduría para jugar
Raphael Veiga y jugadores del América en CU | IMAGO7

“Estos juegos suelo decir que son un poco parecidos también con lo que hay en Brasil. Entonces, tenemos que tener mucha cabeza fría, saber jugar el partido con atención, porque no se define el día de mañana, pero muchas cosas pueden ser encaminadas. Creo que eso es lo principal: tener sabiduría y saber competir es lo más importante”, agregó Veiga.

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