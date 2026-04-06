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Futbol

Concachampions 2025: ¿cuándo y dónde ver Nashville vs América?

Concachampions 2025: ¿cuándo y dónde ver Nashville vs América? | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 09:43 - 06 abril 2026
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Las Águilas buscarán dar un paso importante en el certamen internacional ante el cuadro estadounidense

Nashville SC y América se enfrentarán en un emocionante duelo correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF. El encuentro está programado para el 7 de abril de 2026 a las 18:00 horas en el Geodis Park. Este partido promete ser un interesante choque entre dos equipos que buscan avanzar en el prestigioso torneo continental, midiendo fuerzas en un escenario que será clave para sus aspiraciones en la competición.

Nashville SC llega a este encuentro con un rendimiento mixto en sus últimos cinco partidos, consiguiendo dos victorias, dos empates y una derrota. Los estadounidenses cayeron recientemente ante Chicago Fire FC (1:0) el 5 de abril en la MLS, pero antes habían logrado una contundente victoria frente a Orlando City (5:0) el 21 de marzo. En la Liga de Campeones de la CONCACAF, Nashville empató sus dos enfrentamientos contra Inter Miami CF (1:1 el 18 de marzo y 0:0 el 11 de marzo), mientras que en la MLS consiguió vencer a Columbus Crew (0:1) el 14 de marzo.

Nashville encontró el gol del empate ante Inter Miami | MEXSPORT

Por su parte, América presenta un balance de una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos compromisos. Los mexicanos igualaron ante Santos Laguna (1:1) el 5 de abril en la Liga MX, perdieron contra Club Universidad Nacional (1:0) el 22 de marzo, y en la CONCACAF empataron con Philadelphia Union (1:1) el 19 de marzo, tras haberlos vencido previamente (0:1) el 10 de marzo. Entre medias, derrotaron a Mazatlan FC (2:0) el 16 de marzo en la Liga MX.

Matthew Corcoran se ha convertido en una pieza fundamental para Nashville SC en esta temporada. El joven mediocampista ha mostrado una madurez impresionante en el centro del campo, destacando por su visión de juego y capacidad para distribuir el balón. Su rendimiento ha sido clave en la participación del equipo en la Liga de Campeones, donde ha demostrado poder competir contra rivales de alto nivel.

Brian Rodríguez, jugador del América | MEXSPORT

Por parte del América, Brian Rodríguez se presenta como la gran amenaza ofensiva. El extremo uruguayo ha sido determinante en el ataque de las Águilas, aportando desequilibrio por las bandas y participación directa en goles. Su velocidad y habilidad en el uno contra uno serán armas que Nashville deberá controlar si quiere mantener sus opciones en el torneo.

¿Cuándo y dónde ver Nashville vs América?

  • Fecha: Martes 7 de abril del 2026

  • Lugar: Geodis Park, Nashville, Estados Unidos

  • Horario: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Transmisión: FOX Deportes

Jugadores de Nashville festejando el empate ante Inter Miami | MEXSPORT
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