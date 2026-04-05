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Futbol Nacional

El emotivo gesto de 'Chiquito' Sánchez con niño aficionado del América

Erick Sánchez | MEXSPORT
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 11:26 - 05 abril 2026
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El mediocampista de las Águilas regaló su camiseta en pleno partido al tener que salir de cambio por lesión

La visita del América a la Comarca Lagunera dejó un sabor agridulce para el conjunto azulcrema. Más allá del empate obtenido en la cancha de Santos Laguna, la preocupación se instaló en el nido debido a la baja de Erick Sánchez, quien tuvo que abandonar el encuentro apenas al inicio del primer tiempo por una lesión.

Erick Sánchez, América vs Santos | MEXSPORT

Sin embargo, en medio de la frustración por el inconveniente físico, el "Chiquito" protagonizó uno de los momentos más humanos y emotivos de la jornada, demostrando que la grandeza de un jugador también se mide fuera del protocolo deportivo.

CHIQUITO SÁNCHEZ REGALÓ SU CAMISETA

Corría apenas el minuto 16 cuando Sánchez sintió la molestia que le impidió continuar en el partido. Visiblemente molesto por tener que dejar a sus compañeros tan temprano, el mediocampista comenzó su camino hacia el vestidor. Fue en ese trayecto donde el fútbol mostró su lado más noble.

Al notar la presencia de un pequeño aficionado en la grada, que a pesar de estar en territorio lagunero portaba con orgullo los colores de las Águilas, Erick no dudó, se despojó de su camiseta de juego y se acercó a la tribuna para entregarle la prenda personalmente al niño.

La reacción del pequeño fue inmediata; saltos de emoción y una sonrisa incontrolable contagiaron al resto de los asistentes y a su familia, quienes celebraron el detalle del seleccionado nacional como si fuera un gol de último minuto.

SE ESPERA PARTE MÉDICO

A pesar del emotivo momento, el cuerpo técnico de André Jardine se mantiene a la expectativa. Hasta el momento se desconoce la gravedad exacta de la lesión de Sánchez, aunque existe un rayo de esperanza: el jugador pudo abandonar el terreno de juego por su propio pie, lo que podría sugerir que el cambio fue preventivo para evitar una ruptura mayor.

Este percance llega en un momento crucial para el futbolista, quien se encuentra en plena competencia interna por asegurar un lugar en la lista definitiva para la Copa del Mundo. Se espera que en las próximas horas el Club América emita un comunicado oficial con el parte médico detallado tras realizarle las pruebas de rigor en la Ciudad de México.

Erick Sánchez lesionado | MEXSPORT
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