¡Uno más! Erick 'Chiquito' Sánchez sale lesionado en el juego de América contra Santos

Otra baja. Erick Sánchez, mediocampista del América, salió lesionado del partido ante Santos Laguna, correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026. Con poco más de 10 minutos de partido, el ‘Chiquito’ no pudo continuar en el duelo en la Comarca, debido a una aparente lesión muscular en la pierna izquierda, específicamente a la altura de la rodilla.

Erick Sánchez previo a su lesión I MEXSPORT

Apenas al minuto 11 de juego, Sánchez fue a pelear un balón dividido en el área rival. Posterior a esa jugada, el mediocampista de 26 años presentó una molestia en la pierna izquierda, la cual lo obligó a tenderse en el terreno de juego. Ante esto, sus compañeros sacaron el balón para que el jugador fuera atendido en la cancha por el cuerpo médico de América.

Al entrar al terreno de juego, las asistencias médicas atendieron a Sánchez en la pierna izquierda, casi a la altura de la rodilla. Con gestos de dolor, ‘Chiquito’ estuvo alrededor de dos minutos tirado en el césped. Tras la primera revisión, el propio jugador pudo salir a pie y sin necesidad de ayuda. Incluso parecía que Erick continuaría en el juego sin problemas.

Chiquito Sánchez se fue expulsado l IMAGO 7

Ya fuera del campo, el jurado charló por unos instantes con el director técnico de América, André Jardine, a quien le dijo que sintió una especie de ‘jalón’. Sin embargo, Sánchez quiso continuar en el partido y cuando le autorizó el árbitro central del juego, volvió a entrar al campo. Y en menos de dos minutos, las malas noticias se confirmaron, pues el ‘28’ de Coapa no podía más.

Al minuto 14, Erick Sánchez seguía con las molestias y fueron sus propios compañeros los que le dijeron que no arriesgara. Ante esto, el mediocampista mexicano nuevamente se fue al césped, para ahora sí ser sustituido en el juego. De primera instancia, tanto Jonathan Dos Santos como Vinicius Lima comenzaron con ejercicios de calentamiento.

Erick Sánchez en América | IMAGO7

Ya con Sánchez fuera del campo, André mandó al terreno o de juego a Vinicius Lima, quien se posicionó junto con Rodrigo Dourado en el mediocampo, en un rol idéntico al de Erick Sánchez. Tras anunciarse el cambio, Erick Sánchez se dirigió a la banca en donde nuevamente fue atendido por el cuerpo médico.

Ya en el banquillo, el jugador recibió hielo a la altura de la rodilla tras las molestias. Sin embargo, el diagnóstico final del alcance de la lesión no saldrá este sábado, sino que muy probablemente sea hasta el domingo, cuando el equipo viaje a Estados Unidos para el duelo de Ida de la CONCACAF Champions Cup ante Nashville.

En caso de confirmarse una lesión muscular, Sánchez podría perderse una seguidilla de partidos importantes. En un lapso de 21 días, las Águilas jugarán siete encuentros, incluida la eliminatoria ante Nashville de Cuartos de Final y los partidos de Liga MX ante Cruz Azul y Toluca, los cuales son claves para las aspiraciones de América de cara a la Liguilla.