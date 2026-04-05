Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Qué hiciste, Gudiño? Garrafal error del arquero de Cruz Azul ante Pachuca

En Infiltrados se presentaron argumentos sobre la continuidad como titular de Andrés Gudiño en La Máquina.
Emiliano Arias Pacheco 19:39 - 04 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
En los primeros minutos del partido, el guardameta celeste regaló el primer gol

Cruz Azul llegó a su partido contra Pachuca con la firme intención de asentarse en la segunda posición, todo tras la derrota de Toluca ante Querétaro. Sin embargo, el comienzo del partido fue complicado para La Máquina, y más con el error de Andrés Gudiño.

En un intento de salida del conjunto celeste, el arquero mexicano dio un pase con dirección a Amaury García, sin embargo, el defensor nunca se encontró con el balón, que se quedó corto. Robert Kenedy no tuvo piedad y fusiló el arco de Gudiño, quien no supo qué hacer tras su error.

Robert Kenedy, jugador de Pachuca, en festejo de gol ante Cruz Azul en el Clausura 2026 | MEXSPORt

Además de la lluvia que cayó en el Estadio Cuauhtémoc, los abucheos también se hicieron sentir en el recinto de la Angelópolis. En el primer toque que hizo Gudiño tras el error, la afición celeste se hizo sentir con música de viento en el graderío.

Otro error de Cruz Azul

Después de ese primer error por parte de Andrés Gudiño, el conjunto celeste se volvió a equivocar y los Tuzos estuvieron cerca de aumentar el marcador. Kenedy robó un balón cerca del área, pero su disparo se fue desviado.

Robert Kenedy, jugador de Pachuca, en festejo de gol ante Cruz Azul en el Clausura 2026 | MEXSPORT

¿Cómo ha sido el trámite del Cruz Azul vs Pachuca?

Pese a que Cruz Azul intentó reaccionar tras el gol de Pachuca, su dominio de balón no sirvió de mucho. Después de una breve posesión, los dirigidos por Nicolás Larcamón fueron superados por los pupilos de Esteban Solari.

Los de la Bella Airosa tomaron el control absoluto del partido en el Cuauhtémoc, pero de momento no han podido aumentar el marcador. Salomón Rondón tuvo una clara jugada tras un gran centro e individualidad de Víctor Guzmán.

Acciones del Cruz Azul vs Pachuca | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
20:13 "Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
20:11 "Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
20:03 ¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
19:29 Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
19:27 Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
19:25 La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
19:04 ¡Todo listo en Guadalajara! Pumas ya llegó al Akron para enfrentar a Chivas
18:58 Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026
18:56 ¡Es que no me tienen paciencia! Lamine Yamal desata comparaciones con El Chavo del 8
18:43 Gabriela Jáquez hace historia con UCLA: campeonas de NCAA tras aplastar a South Carolina
Tendencia
1
Empelotados Marc Crosas y David Faitelson tienen nuevo roce por culpa de Emilio Azcárraga
2
Futbol Lucas Ocampos, de Rayados, ofrece disculpas tras gestos a la afición
3
Contra VIDEO: Denuncian a conductor del Metro CDMX en presunto estado inconveniente en Línea 2
4
Futbol Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez
5
Futbol "Nadie es más que nadie": Hormiga González revela quiénes son los líderes de Chivas
6
Futbol Paolo Maldini estalla tras otro fracaso de Italia: "Tres Mundiales fuera es un desastre total"
Te recomendamos
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
Empelotados
05/04/2026
"Es una ching…": afición de Peluche Caligari reacciona al debut de Álvaro Morales como entrenador
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
Empelotados
05/04/2026
"Es mi derrota": Álvaro Morales asume culpa tras debut fallido con Peluche Caligari
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Futbol
05/04/2026
¡A un paso de la historia! Alicia Cervantes queda a un gol del récord de Omar Bravo
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Futbol
05/04/2026
Vuelve al Akron: JJ Macías aparece con Pumas antes de jugar contra Chivas
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
Futbol
05/04/2026
Ángel Reyna considera mejor a Hugo Sánchez que Diego Armando Maradona
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo
Empelotados
05/04/2026
La Afición Del Peluche Caligari Tras La Derrota De Su Equipo