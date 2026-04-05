¿Qué hiciste, Gudiño? Garrafal error del arquero de Cruz Azul ante Pachuca

Cruz Azul llegó a su partido contra Pachuca con la firme intención de asentarse en la segunda posición, todo tras la derrota de Toluca ante Querétaro. Sin embargo, el comienzo del partido fue complicado para La Máquina, y más con el error de Andrés Gudiño.

En un intento de salida del conjunto celeste, el arquero mexicano dio un pase con dirección a Amaury García, sin embargo, el defensor nunca se encontró con el balón, que se quedó corto. Robert Kenedy no tuvo piedad y fusiló el arco de Gudiño, quien no supo qué hacer tras su error.

Robert Kenedy, jugador de Pachuca, en festejo de gol ante Cruz Azul en el Clausura 2026 | MEXSPORt

Además de la lluvia que cayó en el Estadio Cuauhtémoc, los abucheos también se hicieron sentir en el recinto de la Angelópolis. En el primer toque que hizo Gudiño tras el error, la afición celeste se hizo sentir con música de viento en el graderío.

"Cuidado, cuidado... Disparo... Gol...". 🎙️



Bravísima presión del Pachuca... Y luego, Kenedy aprovechó la desatención. 😱 Con ello, llegó el primero de @Tuzos ante la Máquina. 📹#LaLigaDeLaAfición ✨ #J13 #ConMéxicoC26 pic.twitter.com/7lcK4tc0Rj — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 5, 2026

Otro error de Cruz Azul

Después de ese primer error por parte de Andrés Gudiño, el conjunto celeste se volvió a equivocar y los Tuzos estuvieron cerca de aumentar el marcador. Kenedy robó un balón cerca del área, pero su disparo se fue desviado.

Robert Kenedy, jugador de Pachuca, en festejo de gol ante Cruz Azul en el Clausura 2026 | MEXSPORT

¿Cómo ha sido el trámite del Cruz Azul vs Pachuca?

Pese a que Cruz Azul intentó reaccionar tras el gol de Pachuca, su dominio de balón no sirvió de mucho. Después de una breve posesión, los dirigidos por Nicolás Larcamón fueron superados por los pupilos de Esteban Solari.

Los de la Bella Airosa tomaron el control absoluto del partido en el Cuauhtémoc, pero de momento no han podido aumentar el marcador. Salomón Rondón tuvo una clara jugada tras un gran centro e individualidad de Víctor Guzmán.