Christian Ebere será titular con Cruz Azul ante Pachuca

Oportunidad en día especial. Osinachi Christian Ebere celebrará su cumpleaños de una forma inmejorable: siendo titular por primera vez con Cruz Azul en un partido clave ante Pachuca.

El duelo no solo representa tres unidades en disputa, sino también una oportunidad para consolidar un proyecto que busca cerrar fuerte el torneo.

Christian Ebere, jugador de Cruz Azul| MEXSPORT

Las piezas de Nicolás Larcamón ante Pachuca

Nicolás Larcamón ha decidido mover sus piezas y apostar por un once competitivo, donde destaca la inclusión del atacante nigeriano desde el arranque.

Ebere vivirá así su primera titularidad con la camiseta celeste.

Para este compromiso, Cruz Azul saldrá con Andrés Gudiño en la portería, respaldado por una línea defensiva conformada por Willer Ditta, Amaury García, Gonzalo Piovi y Jorge Rodarte. También Carlos Rodríguez, Jeremy Márquez y José Paradela.

Cristian Ebere peleando un balón ante Mazatlán | MEXSPORT

El ataque celeste

Más adelante, Luka Romero, el propio Osinachi Christian Ebere y Nicolás Ibáñez, en busca de hacer daño a una de las defensas más competitivas del campeonato.

Todas las miradas estarán puestas en Ebere, quien en el día de su cumpleaños tendrá la oportunidad perfecta para regalarse y regalar a la afición una actuación inolvidable.