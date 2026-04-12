Liga MX: ¿qué equipos ya están en Liguilla del Clausura 2026?
La lucha por un lugar en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX entra en su recta final tras disputarse la Jornada 14, donde varios equipos ya lograron asegurar su clasificación, mientras otros aún dependen de resultados en las últimas fechas del torneo.
¿Qué equipos ya están en Liguilla?
Chivas logró asegurar su lugar en la Liguilla tras empatar ante Pumas en la jornada pasada, resultado que le permitió alcanzar los puntos necesarios. Sin embargo, en esta Fecha 14, el Guadalajara no pudo mantener el ritmo y cayó ante Tigres.
Por su parte, Cruz Azul también selló su clasificación luego de empatar en el Clásico Joven frente al América. El punto obtenido fue suficiente para que La Máquina asegurara su presencia en la fase final del torneo.
Pachuca se sumó a la lista de equipos clasificados tras vencer a Santos, mientras que Pumas también confirmó su lugar en la Liguilla luego de derrotar a Mazatlán en esta misma jornada.
Estos resultados dejan a cuatro equipos con su boleto asegurado, en una fase del torneo donde cada punto comienza a ser determinante para definir posiciones en la tabla.
Toluca puede sellar su clasificación
Toluca es uno de los equipos que aún no ha asegurado su clasificación, aunque tiene el panorama a su favor. Los Diablos Rojos necesitan al menos un empate o una victoria ante Atlético San Luis para confirmar su presencia en la Liguilla del Clausura 2026.