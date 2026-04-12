Aficionados revientan al Piojo Herrera por comentarios contra Jardine en transmisión del Clásico Joven

Las Águilas del América siguen en tensión rumbo a la Liguilla; el conjunto azulcrema no pasó del empate ante Cruz Azul en su regreso al remodelado Estadio Banorte dentro de la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX y con 17 unidades se encuentra en el séptimo puesto.

Sin embargo, lo que más llamó la atención durante este reciente juego fueron los comentarios de Miguel Herrera criticando a André Jardine; pero, esta situación no pasó desapercibida por parte de los aficionados en redes sociales, especialmente en X para arremeter contra el analista de TUDN.

Miguel Herrera y André Jardine | IMAGO7

¿Cuáles fueron los comentarios de la afición?

En la red social de X los aficionados se hicieron sentir: “Podrá tener su opinión y sentir que tiene voz autorizada para emitirla en TV y redes, pero fue una bajeza su comentario irónico de "pero Jardines es un genio. Se vio tan ardido que no dejó duda sobre su campañita para regresar al equipo", mencionó un usuario.

"Cuantos torneos estuvo el piojo? Cuantas finales ganó y cuántas perdió en el azteca? Jardine apenas va a cumplir 6 torneos, tres titulos, una final perdida de visita y una eliminación en cuartos, se agradece lo del piojo pero incluso menosprecio al ame en entrevistas", resaltó un tal Gabacho.

Comentarios en X l CAPTURA

Entre otros usuarios también resaltó uno más: “Por aficionados como tu es que tenemos que tragarnos al Piojo diciendo tonterías cada 8 días. Tenemos un solo jugador que marca diferencia y hasta eso les molesta.”

"'Tremendo genio' Se atrevió a soltar con ironía para referirse a Jardine, Miguel Herrera. El que fracaso en Tigres, el que fracasó en Tijuana. El que fue corrido de América por ser eliminado por el LAFC en el último de sus muchos papelones internacionales. Ese que desperdició planteles estupendos y terminaban jugando con laterales como extremos o con centrales de delanteros", mencionó 1916Águila.

André Jardine en el banquillo del América tras la lesión de Erick 'Chiquito' Sánchez | IMAGO7

¿Cómo quedó el Clásico Joven?

América y Cruz Azul empataron 1-1. A pesar de haberse puesto en ventaja con el gol histórico de Patricio Salas, los dirigidos por André Jardine no consiguieron los tres puntos, aunque sí pudieron mantenerse dentro de puestos de Liguilla.