Autobús de afición americanista se vuelca en su regreso a Guadalajara; solamente hubo pérdidas materiales

Un grupo de aficionados del América vivió un percance en carretera durante su regreso a Guadalajara, luego de asistir al partido entre las Águilas y Cruz Azul en el Estadio Banorte. De acuerdo con una publicación difundida en redes sociales, el incidente involucró al transporte en el que viajaban, el cual terminó fuera del camino.

En las imágenes compartidas por la página “Somos hinchas, no delincuentes”, se observa un autobús con distintivos del club América a un costado de la carretera, mientras elementos de seguridad y personas se encuentran en la zona. Según el mismo mensaje, el hecho dejó únicamente daños materiales.

El reporte señala que los aficionados viajaban tras el encuentro correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026. También se menciona que este tipo de traslados implica recorridos largos por parte de los seguidores que acompañan a su equipo tanto en condición de local como de visitante.

Lo que fue el partido

América y Cruz Azul empataron 1-1 en una nueva edición del Clásico Joven, disputado en el Estadio Banorte. El encuentro marcó el regreso de las Águilas a este recinto, en un duelo donde ambos equipos sumaron un punto en la recta final del torneo.

En los primeros minutos, el conjunto azulcrema generó peligro con intentos de Brian Rodríguez, quien probó desde fuera del área, aunque sin lograr abrir el marcador debido a las intervenciones del arquero Andrés Gudiño.

Patricio Salas, jugador del América | IMAGO7

El gol del América llegó al minuto 17, cuando Alejandro Zendejas envió un centro al área que fue rematado de cabeza por Patricio Salas. Con esta anotación, el jugador se convirtió en el primero en marcar tras la reapertura del estadio.

Antes del descanso, Cruz Azul logró empatar el partido. En tiempo de compensación, Rodolfo Rotondi mandó un centro que fue rematado por Omar Campos, colocando el 1-1 con el que se fueron al medio tiempo.

Omar Campos celebra gol contra América | IMAGO7

Agenda tras la Jornada 14

En la segunda mitad, ambos equipos tuvieron pocas oportunidades claras de gol, aunque América generó mayor peligro en los minutos finales sin lograr concretar. Con este resultado, las Águilas se mantienen dentro de puestos de Liguilla.