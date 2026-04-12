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Futbol

Afición americanista revienta a Miguel Herrera por críticas a André Jardine

Miguel Herrera y André Jardine | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 14:37 - 12 abril 2026
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El exentrenador de las Águilas estuvo en la transmisión de TUDN del Clásico Joven

Miguel 'Piojo' Herrera volvió a estar en el centro de la conversación durante el Clásico Joven entre América y Cruz Azul, no por dirigir desde el banquillo, sino por sus comentarios en la transmisión de TUDN, donde dejó ver su postura crítica hacia André Jardine.

El exentrenador de las Águilas participó como analista, como lo ha hecho a lo largo del Clausura 2026, pero esta vez sus palabras generaron polémica entre la afición azulcrema, especialmente por un comentario directo hacia el actual técnico del América.

Miguel Herrera con TUDN | IMAGO7

El comentario que encendió a la afición

Todo comenzó cuando David Faitelson destacó en los primeros minutos del partido que André Jardine era “un maestro de la táctica”. Sin embargo, conforme avanzó el encuentro, el análisis cambió, sobre todo tras la decisión del brasileño de sustituir a Brian Rodríguez, uno de los jugadores más peligrosos del América.

Fue entonces cuando Herrera lanzó un comentario que no pasó desapercibido: “Pero tú habías dicho que era un maestro”, dijo en tono irónico hacia Faitelson, dejando entrever su desacuerdo con las decisiones del estratega azulcrema.

La frase rápidamente generó reacciones entre los aficionados, quienes interpretaron el comentario como un dardo directo a Jardine. En redes sociales, seguidores del América cuestionaron la postura del ‘Piojo’, señalando que sus críticas podrían ir más allá de un simple análisis futbolístico.

André Jardine en el banquillo del América tras la lesión de Erick 'Chiquito' Sánchez | IMAGO7

Críticas y sospechas sobre su postura

Tras la transmisión, las reacciones no se hicieron esperar. Un sector de la afición americanista considera que Miguel Herrera ha sido constante en sus críticas hacia Jardine, lo que ha alimentado la percepción de que podría estar interesado en regresar al banquillo del América.

Los comentarios en redes sociales apuntan a que el ‘Piojo’ no tendría la autoridad para cuestionar decisiones tácticas, recordando su reciente etapa con la Selección de Costa Rica, donde no logró clasificar al Mundial.

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