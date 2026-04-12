Regalan butacas del Estadio Azteca a los aficionados del América

El regreso de la Liga MX al Coloso de Santa Úrsula no solo marcó el retorno del fútbol al emblemático recinto, sino que brindó a los aficionados del América una oportunidad única de poseer un fragmento físico de la historia del balompié mexicano. Durante el reciente Clásico Joven, que culminó en un empate 1-1, la noticia fuera de la cancha fue la entrega de las antiguas butacas del estadio a los aficionados.

América vuelve al Estadio Banorte | MEXSPORT

A pesar del resultado en el marcador, varios asistentes abandonaron el inmueble con una sonrisa tras obtener uno de los asientos que fueron removidos como parte de las actuales remodelaciones del Estadio Azteca.

REGALAN BUTACA EN LA COMPRA DE 3 MIL PESOS

Según reportes de RÉCORD, el proceso para conseguir este codiciado objeto de colección no dependía de la suerte, sino de la fidelidad comercial con el club. Los aficionados revelaron que la promoción consistía en lo siguiente:

Requisito: Realizar una compra mínima de 3 mil pesos en productos oficiales del Club América.

Recompensa: Una butaca original perteneciente a la estructura anterior del estadio.

UN TESORO INIGUALABLE

Aunque para algunos pueda parecer un simple objeto de plástico y metal, para los coleccionistas y seguidores más apasionados, estas piezas representan décadas de hazañas deportivas, finales y momentos históricos vividos en el "nido".

Con este gesto, el club y la administración del estadio permiten que una parte del "viejo" Azteca viva en los hogares de sus fans, mientras el recinto continúa su transformación de cara a los compromisos internacionales de 2026.