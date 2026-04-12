Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Regalan butacas del Estadio Azteca a los aficionados del América

En la compra de 3 mil pesos en productos del América dentro del Estadio Banorte, aficionados de Las Águilas se llevan de regalo una butaca del antiguo Estadio Azteca
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 08:07 - 12 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
En la compra de 3 mil pesos, el Club regalaba un pedazo de historia del mítico Coloso de Santa Úrsula

El regreso de la Liga MX al Coloso de Santa Úrsula no solo marcó el retorno del fútbol al emblemático recinto, sino que brindó a los aficionados del América una oportunidad única de poseer un fragmento físico de la historia del balompié mexicano. Durante el reciente Clásico Joven, que culminó en un empate 1-1, la noticia fuera de la cancha fue la entrega de las antiguas butacas del estadio a los aficionados.

América vuelve al Estadio Banorte | MEXSPORT

A pesar del resultado en el marcador, varios asistentes abandonaron el inmueble con una sonrisa tras obtener uno de los asientos que fueron removidos como parte de las actuales remodelaciones del Estadio Azteca.

REGALAN BUTACA EN LA COMPRA DE 3 MIL PESOS

Según reportes de RÉCORD, el proceso para conseguir este codiciado objeto de colección no dependía de la suerte, sino de la fidelidad comercial con el club. Los aficionados revelaron que la promoción consistía en lo siguiente:

Requisito: Realizar una compra mínima de 3 mil pesos en productos oficiales del Club América.

Recompensa: Una butaca original perteneciente a la estructura anterior del estadio.

UN TESORO INIGUALABLE

Aunque para algunos pueda parecer un simple objeto de plástico y metal, para los coleccionistas y seguidores más apasionados, estas piezas representan décadas de hazañas deportivas, finales y momentos históricos vividos en el "nido".

Con este gesto, el club y la administración del estadio permiten que una parte del "viejo" Azteca viva en los hogares de sus fans, mientras el recinto continúa su transformación de cara a los compromisos internacionales de 2026.

Estadio Banorte | IMAGO7
Lo Último
09:41 César Montes rescató el empate para Lokomotiv Moscú ante Dynamo Majachkalá
09:35 ¿Problemas en el estacionamiento? Jugadores de Cruz Azul se marcharon del Estadio Banorte a pie
09:19 Al descenso: Tottenham cae ante Sunderland y se mete en la zona roja de la Premier
08:53 Tyson Fury regresa del retiro por quinta vez con victoria sobre Arslanbek Makhmudov
08:51 ¡Borrado! Fidalgo se queda en la banca en empate entre Betis y Osasuna
08:34 Union Berlin hace historia con Marie-Louise Eta como la primera mujer en dirigir en la Bundesliga varonil
08:07 Regalan butacas del Estadio Azteca a los aficionados del América
07:56 México buscará convencer a la joya Da’vian Kimbrough
07:42 Con Johan Vásquez como capitán, Genoa venció a Sassuolo en la Serie A
07:00 A 60 días del Mundial: 'No era Penal', una de las polémicas más grandes en las Copas del Mundo