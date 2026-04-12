América y Cruz Azul empatan en el primer Clásico Joven del Estadio Banorte

Reparten puntos. En una edición más del Clásico Joven, América y Cruz Azul empataron 1-1, en duelo correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026, el cual significó el regreso de las Águilas al Estadio Banorte. A pesar de haberse puesto en ventaja con el gol histórico de Patricio Salas, los dirigidos por André Jardine no consiguieron los tres puntos, aunque sí pudieron mantenerse dentro de puestos de Liguilla.

En los primeros minutos, América mostró cierta superioridad en el terreno de juego, el cual reflejó con acciones de gol. La primera llegó al 7’ desde un tiro libre fuera del área. Con un disparo potente, Brian Rodríguez provocó gran peligro en el arco rival, pero Andrés Gudiño atajó de manera correcta y mandó el balón al tiro de esquina. Posteriormente, ‘Rayito’ tuvo otro intento a portería, pero el guardameta nuevamente atajó sin complicaciones.

América vs Cruz Azul | IMAGO7

AMÉRICA ESTRENÓ EL ESTADIO BANORTE

Después, una nueva historia se escribió en el Coloso de Santa Ursula. Corría el minuto 17 cuando los dirigidos por André Jardine fabricaron una jugada por la banda derecha. Desde aquel sector, Alejandro Zendejas mandó un centro al corazón del área, donde estaba colocado perfectamente Patricio Salas. A pesar de la defensa rival, el ‘33’ azulcrema ganó el salto, remató de cabeza y venció a Andrés Gudiño, para así poner el 1-0.

Así, Patricio Salas escribió historia y se convirtió en el primer jugador en anotar gol tras la reapertura del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte. Cabe recordar que el primer tanto en la historia fue de Arlindo dos Santos aquel 29 de mayo de 1966 en el duelo entre las Águilas y el Torino, el cual quedó empatado a dos goles.

'Pato' Salas celebra gol con América | IMAGO7

Tras este tanto histórico, una mala noticia se hizo presente del lado de La Máquina. Al minuto 35, en una jugada en la que pisó mal, Nicolás Ibáñez quedó tendido en el terreno de juego con una lesión en la pierna derecha. Tras ser revisado por el cuerpo médico, el delantero argentino no pudo continuar en el terreno de juego, por lo que su lugar fue tomado por Gabriel Fernández.

LA MÁQUINA LO IGUALÓ

Y cuando parecía que el primer tiempo terminaría con ventaja para las Águilas, los comandados por Nicolás Larcamón igualaron la pizarra. En tiempo de compensación, Rodolfo Rotondi mandó un centro preciso para Omar Campos, quien con un poco de fortuna remató entre Brian Rodríguez y Cristian Borja, para así poner el 1-1 en el marcador, con el cual se fueron al descanso.

Y en el segundo tiempo, sin muchas aproximaciones de gol, América estuvo más cerca de ganarlo en los minutos finales. Sin embargo, nuevamente la nula claridad ofensiva impidió que las Águilas sacaran tres puntos, por lo que se quedaron en el séptimo lugar de la Tabla General a falta de tres fechas.

Omar Campos celebra gol contra América | IMAGO7

A PENSAR EL CONCACHAMPIONS

Tras este resultado, ambos equipos tendrán duelo de CONCACAF Champions Cup a mitad de semana y unos días después otro encuentro de Liga MX. Con un 0-0 en el global, América recibirá la Vuelta de 4tos de Final ante Nashville el martes 14 de abril, mientras que el sábado 18 también jugarán en el Estadio Banorte ante Toluca, en juego correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026.