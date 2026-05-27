¿Vuelve a México para el Mundial 2026? Caso de Julio ‘Profe’ Ibáñez en Sudáfrica da giro de último minuto

El periodista David Faitelson compartió una actualización alentadora sobre el caso del el Profe Ibáñez, quien fue detenido en Johannesburgo junto con su camarógrafo Danny García por el uso de un dron en una zona restringida.

A través de sus redes sociales, Faitelson aseguró que Ibáñez se encuentra próximo a volver a casa y que incluso está contemplado para formar parte de la cobertura del Mundial 2026.

“Julio Ibáñez estará pronto de regreso en casa con su familia y con nosotros. Esta asignado para trabajar en el Mundial. Si hemos guardado sigilo es por petición de los abogados. La empresa (Televisa y TUDN) ha estado con él y con su familia desde que comenzó esta pesadilla…”

La declaración representa una señal positiva para el comunicador, quien desde marzo permanece en Sudáfrica mientras se resuelve su proceso legal. Aunque anteriormente se había informado que su audiencia fue pospuesta para finales de mayo, el mensaje de Faitelson apunta a que el caso podría tener una resolución favorable en los próximos días.

Julio Ibáñez, TUDN | IMAGO7

Julio Ibáñez estará pronto de regreso en casa con su familia y con nosotros. Esta asignado para trabajar en el Mundial. Si hemos guardado sigilo es por petición de los abogados. La empresa (Televisa y TUDN) ha estado con él y con su familia desde que comenzó esta pesadilla… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) May 27, 2026

¿Por qué fue detenido el ‘Profe’ Ibáñez?

Julio Ibáñez y Danny García fueron detenidos durante una cobertura en Johannesburgo, luego de utilizar un dron en una zona restringida. En un principio se manejó la versión de que el caso estaba relacionado con un tema migratorio, pero posteriormente se aclaró que el problema surgió por la grabación aérea en un área protegida.

El equipo de TUDN buscaba captar imágenes del entrenamiento de la Selección de Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026. Tras ser arrestados, ambos comunicadores pasaron un tiempo en prisión, posteriormente fueron liberados bajo fianza y más tarde cumplieron un periodo de arraigo domiciliario.

Julio Ibáñez | IMAGO7

Aunque esa medida ya les fue retirada, se mantuvo la restricción de no abandonar Sudáfrica mientras continuaba el proceso.

TUDN y Televisa han acompañado el caso

De acuerdo con lo expresado por Faitelson, tanto Televisa como TUDN han estado pendientes de Ibáñez y de su familia desde el inicio de la situación. Además, explicó que el silencio alrededor del caso respondió a una petición de los abogados, con el objetivo de no entorpecer el proceso legal.