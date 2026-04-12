Larcamón, inconforme por empate en Clásico Joven: "Las sensaciones no son las mejores"

Nicolás Larcamón no ocultó su inconformidad tras el empate en el Clásico Joven. Sin embargo, el DT de Cruz Azul aseguró que lo importante es la Liguilla y mostrarán su mejor versión en la fiesta grande del futbol mexicano.

“La sensaciones no son las mejores en cuanto a lo que fue el partido en general. Fue muy táctico, cerrado, los sistemas se terminaban emparejando y no había ventaja clara para ningún equipo, nos neutralizamos y eso fue en detrimento del espectáculo. Uno quiere que lo que exprese el equipo sea más vistoso porque no deja de ser un partido con mucha expectativa, mucha resonancia y entorno. No me siento conforme”, declaró.

Omar Campos celebra gol contra América | IMAGO7

El entrenador remarcó que, pese al resultado, la exigencia interna del equipo apunta a ofrecer un mejor rendimiento, especialmente en encuentros de alta visibilidad.

“Queremos sumar los nueve puntos para cerrar una vez más un campeonato arriba de 35 puntos. Nos preparamos para lo verdaderamente importante. Cuando íbamos con tres meses sin perder, decía lo mismo, que lo importante es la Liguilla y hoy que hay una merma en el rendimiento, digo lo mismo: lo importante es la Liguilla. En la fiesta grande es donde queremos dar nuestra mejor versión”, señaló.

Larcamón insistió en que, más allá de los altibajos recientes, el objetivo no cambia y el enfoque está en alcanzar el punto más alto de rendimiento en la instancia decisiva del torneo.

Nicolás Larcamón festejando el gol de Omar Campos en el partido | Imago7

“La ambición era ganar, era una seguidilla de partidos exigente; queríamos volver a ganar el Clásico porque sabemos lo que gira en torno de nuestra afición. El punto es justo y hay que atacar con todo estas tres fechas hablando en el plano de liga local”, dijo.