¡Pegaron los precios! Estadio Banorte no se llenó para el América vs Cruz Azul

América ha regresado al Estadio Banorte para el final del Clausura 2026 y de su participación en la Copa de Campeones de la CONCACAF; sin embargo, no lo ha hecho de la manera en que se esperaba, o no al menos en cuanto a la gente que se ha dado cita en el inmueble.

Incluso con el partido ya iniciado, la gente no logró llenar ciertos espacios que hay en la tribuna, específicamente en las partes bajas de la grada se puede observar que no hay asientos ocupados, a pesar de que en redes sociales se había comunicado que el reciento estaría lleno al 100% de sus capacidades.

Estadio Banorte | MEXSPORT

¿El problema son los precios?

Desde que se hizo el anuncio acerca del regreso de América al Estadio Banorte, la expectativa fue en aumento, esperando que la afición azulcrema pudiera abarrotar el inmueble después de al menos dos torneos completos jugando en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Desafortunadamente, uno de los primeros problemas fueron los precios, pues la entrada más baja tenía un costo de $683 y a partir de ese ya todos los demás iban en aumento, dejando a algunos de los aficionados con ganas de regresar a la casa de las Águilas, pero en cuanto a lo que se tenía que pagar para visitar el Estadio Banorte aún faltaban noticias.

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No era mentira que habría estacionamiento en el recinto, pues de cara a la Copa del Mundo sí se ha habilitado el mismo; sin embargo, los precios no fueron para nada baratos, todos y cada uno de ellos rebasando los $1000, además de quitar la parte del estacionamiento general para el público.

La llegada de la afición tuvo que ser a través del transporte público, algo que ya se había notificado por parte de las autoridades del estadio y de la Ciudad de México, causando que el arribo fuera incluso con más horas de anticipación.

La reinauguración de las redes

Uno de los momentos más esperados en el regreso de la actividad de la Liga al Estadio Banorte sin duda era el primer gol y quién lo anotaría y más después de que en el partido de México ante Portugal, ninguna de las dos selecciones anotó un tanto.

Fue entonces que ya en el Clásico Joven, al minuto 17, Pato Salas remató de cabeza para poner el 1-0 parcial con el cual se ha dado la reapertura a los goles dentro del estadio próximo a ser tres veces mundialista.