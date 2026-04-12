¡Histórico! 'Pato' Salas marca el primer gol en el Estadio Banorte

Historia. Patricio Salas fue el encargado de meter el primer gol en la reapertura del Estadio Banorte. En el duelo entre América y Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026, el delantero de las Águilas se convirtió en histórico al anotar el primer tanto en la segunda etapa del Coloso de Santa Úrsula.

Patricio Salas marca primer gol del Estadio Banorte | IMAGO7

Después de 107 minutos desde la reapertura, finalmente cayó el primer gol en el nuevo Estadio Banorte. Aunque el recinto se reinauguró con el duelo amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, dicho encuentro quedó 0-0. Por lo tanto, con los 90’ jugados en aquel duelo de preparación, sumado a lo que llevaba de este Clásico Joven, pasaron más de 100 minutos para el primer gol.

ASÍ FUE EL HISTÓRICO GOL

Corría el minuto 17 del partido entre América y Cruz Azul, cuando los dirigidos por André Jardine fabricaron una jugada por la banda derecha. Desde aquel sector, Alejandro Zendejas mandó un centro al corazón del área, donde estaba colocado perfectamente Patricio Salas. A pesar de la defensa rival, el ‘33’ azulcrema ganó el salto, remató de cabeza y venció a Andrés Gudiño, para así poner el 1-0.

Tras el gol, la gente que asistió al Coloso de Santa Ursula, en su mayoría del América, explotó de emoción, pues entre el regreso al estadio y que su equipo se puso en ventaja, hubo un cúmulo de emociones. En cancha, los jugadores fueron hacia una esquina a festejar junto con Patricio Salas. Ya en pleno júbilo, Ramón Juárez le pidió a la gente que siguiera con el apoyo para este Clásico Joven.

Así, Patricio Salas escribió historia y se convirtió en el primer jugador en anotar gol tras la reapertura del Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte. Cabe recordar que el primer tanto en la historia fue de Arlindo dos Santos aquel 29 de mayo de 1966 en el duelo entre las Águilas y el Torino, el cual quedó empatado a dos goles.

¡Goooooool del América! El primer gol de las águilas en el regreso a su casa lo hace Pato Salas 🦅🔥#CasaDeColosos pic.twitter.com/TDAAT6Wru3 — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 12, 2026

Unos minutos antes del gol de ‘Pato’ Salas, Brian Rodríguez había tenido dos aproximaciones de gol, sin embargo, Andrés Gudiño atajó de manera correcta ambos disparos. Por lo tanto, los dos goles históricos dentro del Coloso de Santa Ursula quedaron en dos futbolistas de las Águilas.

AMÉRICA ROMPIÓ SU SEQUÍA DE GOLES EN LOS CLÁSICOS

De igual manera, Patricio Salas rompió una racha negativa en los Clásicos. En los dos partidos que América ha disputado en este Clausura 2026 ante sus mayores rivales, en ninguno había logrado anotar.

En la Jornada 6, los dirigidos por André Jardine cayeron 1-0 ante Chivas. En la Fecha 11, las Águilas también perdieron con el mismo resultado ante Pumas. Por lo tanto, fue hasta este Clásico Joven ante Cruz Azul en el que los de Coapa anotaron su primer tanto en este torneo.