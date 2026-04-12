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Futbol

Así sale Cruz Azul para el duelo contra América

Christian Ebere, jugador del Cruz Azul, en festejo de gol ante Pachuca | IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 20:38 - 11 abril 2026
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El técnico argentino saldrá con sus mejores hombres en busca de arruinar la fiesta en casa de América

Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul  no se guardó nada para uno de los partidos más importantes del torneo. El técnico decidió mandar a lo mejor que tiene disponible para enfrentar al América en una nueva edición del Clásico Joven, con la firme intención de imponerse en el Estadio Banorte.

Jugadores de Cruz Azul en lamentos durante el partido ante LAFC | MEXSPORT
Jugadores de Cruz Azul en lamentos durante el partido ante LAFC | MEXSPORT

Andrés Gudiño, será el encargado de defender el arco. Además, Carlos Rotondi arrancará desde el inicio, al igual que Agustín Palavecino, quien regresa al once tras cumplir con su suspensión por acumulación de tarjetas.

En la portería estará Gudiño, mientras que la línea defensiva estará conformada por Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos.

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En el mediocampo, el equipo contará con una combinación de equilibrio y creatividad con Erik Lira, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Charly Rodríguez.

También José Paradela y Carlos Rotondi, quienes tendrán la misión de generar juego y conectar con el ataque.

Willer Ditta felicita a Carlos Rotondi en el partido contra Monterrey en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Willer Ditta felicita a Carlos Rotondi en el partido contra Monterrey en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

En la delantera, Nicolás Ibáñez será el hombre elegido para comandar la ofensiva y buscar los goles que le permitan a su equipo vencer al América.

Con esta alineación, Larcamón deja claro que su equipo saldrá a competir con todo, apostando por su mejor versión y quedarse con los tres puntos.

Agustín Palavecino junto a Nico Ibañez| IMAGO7
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