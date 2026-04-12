Así sale Cruz Azul para el duelo contra América
Nicolás Larcamón, entrenador de Cruz Azul no se guardó nada para uno de los partidos más importantes del torneo. El técnico decidió mandar a lo mejor que tiene disponible para enfrentar al América en una nueva edición del Clásico Joven, con la firme intención de imponerse en el Estadio Banorte.
Andrés Gudiño, será el encargado de defender el arco. Además, Carlos Rotondi arrancará desde el inicio, al igual que Agustín Palavecino, quien regresa al once tras cumplir con su suspensión por acumulación de tarjetas.
En la portería estará Gudiño, mientras que la línea defensiva estará conformada por Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos.
En el mediocampo, el equipo contará con una combinación de equilibrio y creatividad con Erik Lira, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Charly Rodríguez.
También José Paradela y Carlos Rotondi, quienes tendrán la misión de generar juego y conectar con el ataque.
En la delantera, Nicolás Ibáñez será el hombre elegido para comandar la ofensiva y buscar los goles que le permitan a su equipo vencer al América.
Con esta alineación, Larcamón deja claro que su equipo saldrá a competir con todo, apostando por su mejor versión y quedarse con los tres puntos.