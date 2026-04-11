¡Calienta el Clásico! Piovi lanza advertencia al América: “No hay rival que nos supere”

En la antesala del Clásico Joven, el jugador de Cruz Azul, Gonzalo Piovi, lanzó una advertencia directa al América: “Cuando nosotros somos el equipo que queremos ser dentro del campo, no hay rival que nos pueda superar”.

Con esa convicción, La Máquina saldrá en busca de los tres puntos, mientras el defensor argentino reconoció que el plantel aún carga con la espina de no haber podido conquistar el título de liga.

Siempre es importante el estado anímico del rival, la posición en la que está; creo que lo más importante, más allá de cómo llegue el rival, es cómo salgamos al campo nosotros, creo que ahí está la clave

“Esperemos salir de la mejor manera; cuando nosotros somos el equipo dentro del campo de juego que queremos ser, no hay rival que nos pueda superar”, dijo en entrevista a RÉCORD.

La espina de la Final 2024 y la presión por el título

Recordó la final del Clausura 2024 como un sabor amargo y que tienen esa espina por el gran torneo que dieron y no lograron ser campeones.

Fue un partido que en definitiva nos dejó ese sabor amargo, esa espina del gran torneo que habíamos hecho, de lo bien que jugamos en esa final; en líneas generales, éramos mejores que el rival

En cuanto al modelo de juego que habíamos planteado, creo que el rival no recuerdo que nos haya complicado durante el partido, salvo el penal que después se habló

Ignacio Rivero e Igor Lichnovsky en el partido de vuelta de la Final del Clausura 2024 de la Liga MX entre América y Cruz Azul | IMAGO 7

Cruz Azul asume la exigencia y apunta a ganar títulos

Esa experiencia, lejos de debilitar al grupo, parece haberse convertido en combustible. Piovi reconoció que la exigencia en Cruz Azul es constante y que la deuda con la afición pesa, sobre todo por los años sin conquistar la liga.

Al ser cuestionado sobre si Cruz Azul no logra ninguno de los títulos, sería fracaso, Piovi respondió:

Por lo que se viene hablando, muchos dicen que sí; la realidad es que es una institución muy grande, te exige eso y hace varios años que el título local no se viene ganando y quizás es la espinita que tenemos nosotros de poder hacerlo

Lorenzo Faravelli y Jonathan Dos Santos en el último juego de América y Cruz Azul en Fase Regular en el Estadio Banorte | IMAGO 7

Finalmente, el defensor dejó claro que el equipo está mentalizado en competir al máximo en todos los frentes, con la ilusión de cerrar el semestre con al menos un título en su vitrina.

Sabemos que estamos en esta doble competencia, sabemos que tenemos que representar esta camiseta, que te exige competir al máximo; esperemos terminar el semestre con alguno de los títulos en nuestra mochila