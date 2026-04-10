CDMX aún no válida plan del Clásico en el Azteca

Será un carnaval el retorno del América al Estadio Azteca, pues está por confirmarse que será ‘sold out’ de entradas para el partido ante Cruz Azul. Pero aún hay un gran detalle por arreglar en el plan de movilidad.

Autoridades de CDMX no han aprobado estrategia de movilidad

Contrario a la reapertura del Estadio Banorte en partido de México ante Portugal, donde se montó un dispositivo ambicioso para controlar el caos en la zona, las autoridades de la CDMX aún no han validado plan de movilidad para el juego de Liga MX.

La directiva del América y del Coloso de Santa Úrsula se encarga de diseñar la estrategia para el acceso de los camiones de los equipos, de los aficionados, pero desde hace semanas que buscaron a la Secretaría de Movilidad de la capital del país, no tienen respuesta.

El show de luces en el Estadio Banorte en el juego de México vs Portugal | MEXSPORT

Un día antes del gran evento, debieron lanzar mensajes en redes para los aficionados sin tener aún el ok de SEMOVI, contrario a lo que ocurrió con el partido de la Selección, donde hubo coordinación adecuada.