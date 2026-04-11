CDMX implementa transporte especial para el América vs Cruz Azul en el Estadio Banorte

La Ciudad de México alista un operativo especial de movilidad con motivo del Clásico Joven entre América y Cruz Azul, que marcará el regreso de la Liga MX al Estadio Banorte -antes Estadio Azteca-. La Secretaría de Movilidad (Semovi) anunció la implementación de un sistema de transporte público dedicado para facilitar el traslado de miles de aficionados.

Como parte de las medidas, el inmueble no habilitará su estacionamiento durante el evento, por lo que las autoridades capitalinas buscan incentivar el uso de transporte público y reducir el congestionamiento vehicular en la zona de Santa Úrsula, una de las más afectadas en días de partido.

Cruz Azul vs América | MEXSPORT

Rutas especiales de RTP y Trolebús para llegar al Estadio Banorte

El operativo contempla unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y del sistema de Trolebús, que cubrirán distintos puntos estratégicos de la ciudad. Entre los orígenes destacan zonas como Auditorio, Santa Fe, Perisur, Tasqueña, Chapultepec, Reforma y Ciudad Universitaria.

Todos los servicios tendrán como destino principal las inmediaciones del Estadio Banorte, específicamente sobre Avenida Santa Úrsula y el CETRAM Huipulco. Esta red busca distribuir de manera eficiente a los asistentes y evitar saturaciones en puntos clave del sur de la capital.

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Horarios, costo y estrategia para evitar tráfico en el Clásico Joven

El servicio especial operará desde las 16:00 horas y hasta la 01:00 de la madrugada, cubriendo tanto la llegada como la salida de los aficionados. El costo será de 100 pesos por viaje sencillo, una tarifa única pensada para agilizar el acceso sin necesidad de múltiples transbordos.

Esta estrategia forma parte de un plan integral de movilidad rumbo al Mundial 2026, donde el Estadio Banorte será una de las sedes principales. La implementación de transporte dedicado en eventos masivos busca sentar precedentes para mejorar la logística y la experiencia de los asistentes.