Día Mundial del Parkinson: síntomas que aparecen antes del temblor y cómo detectarlos

Cada 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Parkinson, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para generar conciencia sobre esta enfermedad neurodegenerativa que afecta a millones de personas en el mundo.

Aunque comúnmente se asocia con el temblor, especialistas advierten que el Parkinson puede comenzar mucho antes con síntomas menos evidentes, lo que dificulta su detección temprana.

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta el movimiento y la calidad de vida. / iStock

¿El Parkinson empieza antes del temblor?

El Parkinson es una enfermedad del sistema nervioso que afecta el movimiento, pero también provoca alteraciones mentales, del sueño y del comportamiento.

De acuerdo con especialistas, antes de que aparezcan los síntomas motores más conocidos —como el temblor o la rigidez— pueden presentarse señales tempranas como pérdida del olfato, trastornos del sueño, depresión o cambios en el estado de ánimo.

Estos síntomas, al no ser tan visibles o específicos, suelen pasar desapercibidos durante años, lo que retrasa el diagnóstico oportuno.

Especialistas advierten que el temblor no siempre es la primera señal de la enfermedad. / iStock

Más allá del temblor: una enfermedad compleja

El Parkinson no se limita a los movimientos involuntarios. También puede generar lentitud, problemas para caminar, alteraciones cognitivas, dolor y trastornos emocionales.

Incluso, especialistas advierten que existen más de 100 síntomas asociados a esta enfermedad, muchos de ellos no motores, lo que rompe el mito de que solo se trata de un padecimiento visible en las manos.

Además, aunque es más común en adultos mayores, también puede presentarse en personas jóvenes, lo que complica aún más su identificación temprana.

Síntomas como depresión, ansiedad o cambios en el ánimo pueden aparecer años antes del diagnóstico. / iStock

La importancia del diagnóstico temprano

Detectar el Parkinson en sus primeras etapas puede hacer una gran diferencia en la calidad de vida de los pacientes.

Aunque actualmente no existe una cura, los tratamientos disponibles permiten controlar los síntomas y retrasar su progresión, especialmente cuando se inicia atención médica de manera oportuna.

Por ello, especialistas insisten en prestar atención a señales aparentemente aisladas, ya que podrían ser indicios tempranos de la enfermedad.