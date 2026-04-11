Diego Boneta rompe el silencio sobre Renata Notni: “las cosas llegan a su fin”

Después de semanas de rumores, Diego Boneta finalmente habló sobre su relación con Renata Notni y confirmó lo que muchos ya sospechaban: su historia juntos llegó a su fin.

El actor decidió romper el silencio en una entrevista con ‘Despierta América’, donde por primera vez abordó públicamente la situación sentimental que vivía con la actriz, luego de que trascendiera que ambos habían terminado su romance.

La pareja, que hizo oficial su relación en 2021 y rápidamente se convirtió en una de las más queridas del espectáculo mexicano, compartió durante años momentos en alfombras rojas, viajes y redes sociales, consolidándose como una de las relaciones más mediáticas. Sin embargo, a finales de marzo comenzaron a circular versiones sobre una posible ruptura, mismas que ninguno de los dos había confirmado… hasta ahora.

Diego y Renata duraron cinco años como novios y se hablaba de una futura boda / FB: @/DiegoBoneta

“Las cosas llegan a su fin”

Fue durante una entrevista para el programa Despierta América donde Diego Boneta habló sin rodeos sobre su situación con Renata Notni, dejando claro que su historia como pareja terminó, pero en buenos términos.

“Todo bien, mira, creo que ya después de cinco años hay veces que las cosas llegan al fin de su ciclo. La verdad es que Renata es una mujer increíble”.

El actor mencionó que la separación fue en común acuerdo y terminaron sin tanto drama / FB: @/DiegoBoneta

El actor explicó que la decisión fue completamente mutua y que, a pesar de la separación, el cariño y el respeto entre ambos siguen intactos, lo que permitió cerrar esta etapa de manera positiva.

“Hay muchísimo cariño, muchísimo respeto, mutuo, es una decisión mutua. Y cada quien quiere lo mejor para la otra persona. Hay veces que las cosas funcionan y hay veces donde no. Y eso está bien. Y… Dentro de todo, creo que fue muy lindo porque las cosas acabaron con mucho amor”.

Prefiere mantener detalles en privado

Aunque confirmó el fin de la relación, Boneta evitó profundizar en los motivos que los llevaron a tomar esta decisión, dejando claro que hay aspectos que prefiere mantener en la intimidad. “Creo que esas cosas ya son más privadas”.

También aprovechó para desmentir uno de los rumores que circulaban, en el que se aseguraba que ambos seguían viviendo juntos pese a la ruptura. “No, no, no, ya no”.

También se desmintió la noticia de que aún vivían juntos pese a la ruptura / FB: @/DiegoBoneta

Siguen enfocados en su carrera

A pesar del momento personal, tanto Diego Boneta como Renata Notni continúan enfocados en sus respectivos proyectos profesionales, consolidando sus carreras a nivel internacional.

El actor de 35 años se prepara para nuevos retos, incluyendo su debut como productor y escritor con la casa productora “Three Amigos”, además de su participación en la película Killing Castro, donde comparte créditos con Al Pacino.

Por su parte, Renata Notni sigue abriéndose camino en Hollywood con el proyecto Coyote, dirigido por Per Prinz y en el que actuará junto a Mel Gibson, además de mantenerse como imagen de importantes marcas internacionales.