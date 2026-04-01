¿Por qué terminaron Diego Boneta y Renata Notni? Esto es lo que se sabe

Una de las relaciones más queridas del espectáculo mexicano estaría llegando a su fin. Diego Boneta y Renata Notni, quienes durante años se consolidaron como una de las parejas más estables del medio, habrían decidido separarse tras cinco años de noviazgo.

Aunque ninguno de los dos ha emitido una postura oficial, versiones cercanas apuntan a que la decisión fue tomada de manera mutua, en buenos términos y entendiendo que su historia juntos había llegado a su final.

Diego Boneta y Renata Notni duraron cinco años de relación / IG: @rennotni

Una relación sin escándalos… y con final inesperado

Desde que hicieron pública su relación en 2020, Boneta y Notni destacaron por mantener un perfil discreto, lejos de polémicas y siempre mostrando apoyo mutuo tanto en lo personal como en lo profesional.

Su historia se fue fortaleciendo con el paso de los años entre viajes, alfombras rojas y proyectos internacionales, lo que llevó a muchos a considerarlos como una de las parejas más sólidas del entretenimiento mexicano.

Sin embargo, todo indica que el cierre de este ciclo se dio de forma madura, manteniendo el cariño y el respeto entre ambos.

Boneta y Notni destacaron por mantener un perfil discreto / IG: @rennotni

Cada uno enfocado en su camino

Tras la posible ruptura, ambos actores continúan enfocados en sus respectivas carreras. Por un lado, Diego Boneta se encuentra trabajando en nuevos proyectos como productor y escritor con su casa productora Three Amigos, además de preparar el estreno de Killing Castro, donde comparte créditos con Al Pacino.

Mientras tanto, Renata Notni vive un momento importante tanto personal como profesional, consolidando su carrera internacional y reflexionando sobre su crecimiento. “Puedes tener una carrera exitosa, pero si como ser humano no estás bien, no sirve de nada”, declaró.

Cada uno de los actores continuarán con sus trabajos y sin problemas de separación / IG: @rennotni

Así fue su historia de amor

El romance comenzó en 2020 y un año después lo hicieron oficial en redes sociales, generando gran entusiasmo entre sus seguidores.

A diferencia de otras parejas del medio, optaron por mantener su relación fuera del foco mediático, lo que fortaleció su imagen como una pareja sólida, sin escándalos.

Durante 2024 incluso surgieron rumores de compromiso, aunque nunca se confirmaron. Hoy, de confirmarse la separación, se pondría fin a una de las historias más estables del espectáculo mexicano reciente.