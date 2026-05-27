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Futbol

¿Dónde ver el Palmeiras vs. Juniors? Fecha, hora y transmisión

¿Dónde ver el Palmeiras vs. Juniors? l RÉCORD
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 09:26 - 27 mayo 2026
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El Allianz Parque de Sao Paulo será el escenario donde Palmeiras y Junior de Barranquilla se enfrenten en actividad correspondiente a la jornada 6 de la Copa Libertadores

Palmeiras recibirá a Junior de Barranquilla en un compromiso clave dentro de la Copa Libertadores; un partido donde el conjunto brasileño buscará cerrar con autoridad la Fase de Grupos frente a su afición.

El cuadro carioca llega como favorito pese a caer en la última jornada y complicar su pase directo a la siguiente ronda; a pesar de eso, buscará cerrar con el liderato del Grupo F, mientras que el conjunto colombiano quiere seguir vivo en competencias internacionales; con una victoria podría meterse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Un partido donde se juegan todo 

Palmeiras y Junior de Barranquilla llegan a este compromiso en busca de dejarlo todo en la cancha o despedirse de competencias internacionales; ambas escuadras buscan un resultado positivo que las haga seguir soñando en uno de los torneos más importantes del futbol.

Palmeiras llega a este encuentro ocupando el segundo puesto del grupo F y con la posibilidad de asegurar su pase a la siguiente ronda si consigue una victoria en casa. El conjunto brasileño ha mostrado uno de los estilos de juego más peligrosos del torneo, aunque con varios tropezones en jornadas pasadas, y por eso buscará aprovechar el apoyo de su gente.

Palmeiras gana como visitante en la Copa Libertadores | AP

Por su parte, Junior de Barranquilla afronta uno de los partidos más complicados de la Fase de Grupos, consciente de que necesita un resultado histórico para mantenerse con aspiraciones en la Copa Sudamericana.

John Arias de Palmeiras disputa el balón con Jermein Peña del Junior | AP

¿Dónde ver el partido Palmeiras vs. Juniors?

El partido entre Palmeiras y Junior se disputará en el Allianz Parque; podrá disfrutarse este 28 de mayo a las 6:30 PM (tiempo CDMX), con transmisión a través de ESPN 2 y vía streaming por Disney+ Premium. 

Raphael Veiga ante la afición de Palmeiras l X:raphaelveiga23
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