Boca Juniors vs Universidad Católica: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 6 de la Copa Libertadores?

Boca Juniors se medirá ante Universidad Católica en la última jornada de la Copa Libertadores 2026. Ambos conjuntos buscarán sumar puntos vitales en esta prestigiosa competición continental para asegurar su avance a la siguiente ronda del torneo de la Conmebol. Por ahora, los Xeneizes están fuera y solo clasificados a Copa Sudamericana, por lo que necesitan ganar para meterse en Octavos de Final.

Jugadores de Boca Juniors en celebración en la Copa Libertadores | AP

El equipo argentino llega a este compromiso tras una racha irregular en sus últimas cinco presentaciones, con una victoria, un empate y tres derrotas. Los Xeneizes igualaron recientemente ante Cruzeiro (1-1), tras haber caído frente a Huracán (2-3) y Barcelona SC (1-0). Su único triunfo en este periodo fue contra Central Córdoba de Rosario (1-2), precedido por otra caída ante Cruzeiro (1-0).

Por su parte, Universidad Católica presenta un balance más positivo con tres victorias, un empate y una sola derrota. El conjunto chileno viene de perder ante Colo Colo (1-2), pero anteriormente venció a Barcelona SC (2-0) y a Deportes Limache (0-2). Además, rescató un empate sin goles frente a Cruzeiro y derrotó nuevamente a Barcelona SC (1-2). Este duelo es crucial para definir las aspiraciones de ambos en el torneo.

Boca Juniors contra Cruzeiro en la Copa Libertadores | AP

Historial entre Boca Juniors y Universidad Católica

En el registro histórico reciente entre ambos clubes, destaca un enfrentamiento previo que terminó a favor del equipo argentino. El último encuentro tuvo lugar el 8 de abril de 2026 en el marco de la Copa Libertadores, donde Universidad Católica cayó como local por 1-2 ante Boca Juniors. Hasta el momento, el balance favorece a los Xeneizes con una victoria, mientras que los Cruzados no han logrado sumar triunfos ni empates en este contexto competitivo.

El análisis de las figuras centrales para este encuentro destaca a Milton Delgado por parte de Boca Juniors y a Fernando Zampedri en Universidad Católica. Delgado, joven mediocampista del conjunto local, se ha consolidado como una pieza fundamental en el esquema táctico, aportando equilibrio y distribución en la zona medular.

Boca Juniors contra Cruzeiro en la Copa Libertadores | AP

En la acera opuesta, el delantero Fernando Zampedri es la principal referencia ofensiva de los chilenos; su capacidad goleadora y experiencia en torneos internacionales lo convierten en la mayor amenaza para la defensa rival. Ambos jugadores llegan con la responsabilidad de liderar a sus equipos en un duelo que promete ser de alta intensidad táctica.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

Fecha: Jueves 28 de mayo de 2026

Horario: 18:30 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Alberto José Armando 'La Bombonera'

Transmisión: Disney+ Premium