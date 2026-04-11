Posponen por segunda vez audiencia de ‘El Mayo’ Zambada en EU… ¡Ya hay nueva fecha!

El proceso judicial contra Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos volvió a dar un giro inesperado, luego de que la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, decidiera aplazar por segunda ocasión la audiencia de sentencia del histórico líder del Cártel de Sinaloa, lo que ha encendido las alertas sobre lo que realmente se está negociando detrás de uno de los casos más relevantes del narcotráfico internacional.

La sesión, que originalmente estaba programada para el lunes 13 de abril a las 10 de la mañana bajo la supervisión del juez Brian Cogan —quien también llevó el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán—, fue reprogramada para el próximo 18 de mayo a petición conjunta de la defensa y de los fiscales federales, una decisión que deja entrever que aún hay movimientos estratégicos en curso antes de dictar sentencia.

La audiencia estaba programada para el próximo lunes 13 de abril / Redes Sociales

Se declaró culpable de todos los delitos

Durante las audiencias previas realizadas en Nueva York, Zambada García aceptó su responsabilidad en todos los cargos que le imputa el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluyendo narcotráfico, lavado de dinero, posesión de armas y narcoterrorismo, una decisión que forma parte de la estrategia de defensa encabezada por su abogado Frank Pérez.

Esta aceptación de culpabilidad no es menor, ya que abre la puerta a un posible acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses, lo que podría influir directamente en la sentencia que dicte el juez Cogan en las próximas semanas.

La defensa del capo pidió aplazar por segunda ocasión la sentencia por estrategia / Redes Sociales

¿Se convertirá en testigo protegido?

Desde su llegada a territorio estadounidense el 25 de julio de 2024, en circunstancias que han generado múltiples cuestionamientos, “El Mayo” Zambada fue visto como una pieza clave para el gobierno de Estados Unidos, no solo como acusado, sino como un posible testigo cooperante capaz de aportar información de alto nivel sobre el funcionamiento del narcotráfico.

Su arribo junto a Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, reforzó la teoría de que su caso podría ir más allá de una simple sentencia y convertirse en una fuente de información estratégica para las autoridades.

El narco estaría buscando un acuerdo con las autoridades para reducir su sentencia por tráfico de drogas / Redes Sociales

La “joya” del narco

Considerado como uno de los líderes más influyentes del crimen organizado en México, “El Mayo” Zambada representa un activo de enorme valor para las investigaciones del Departamento de Justicia, ya que podría revelar información sobre redes de corrupción que involucrarían a distintos niveles de gobierno, fuerzas de seguridad y estructuras políticas.

Nombres de generales, policías, políticos, presidentes municipales, gobernadores, secretarios de Estado y funcionarios cercanos a la presidencia de México podrían formar parte de la información que posee, lo que convertiría su eventual cooperación en un golpe de gran magnitud.

¿Cadena perpetua o reducción de pena?

Bajo las leyes federales de Estados Unidos, el juez Brian Cogan tendría que sentenciar a Zambada García a cadena perpetua debido a la gravedad de los delitos, sin embargo, la posibilidad de un acuerdo de cooperación podría cambiar radicalmente ese escenario.

Casos como el de su hijo, Jesús Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, han demostrado que colaborar con las autoridades puede traducirse en reducciones importantes de condena, e incluso en la posibilidad de recuperar la libertad tras algunos años en prisión.

La próxima audiencia estaría programada para el próximo 18 de abril en Nueva York / Redes Sociales

Un caso que podría destapar todo

El nuevo aplazamiento no solo retrasa la sentencia, sino que aumenta la expectativa sobre lo que podría suceder en el futuro inmediato, especialmente si “El Mayo” decide revelar información clave que sacuda las estructuras del narcotráfico y la corrupción.