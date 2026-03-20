Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Harfuch aclara: Hija del ‘Mayo’ Zambada no fue detenida tras operativo en Sinaloa

Harfuch negó que fuera detenida Mónica Zambada/Presidencia de México
Geovanni Rodríguez Catarino 10:25 - 20 marzo 2026
El secretario de seguridad aseguró que no hay ninguna orden de aprehensión contra Mónica Zambada ni en México ni Estados Unidos

Un día después de un operativo en Sinaloa por parte de fuerzas contra la organización criminal conocida como Los Mayos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que no fue detenida Mónica Zambada, hija del narcotraficante Ismael ‘Mayo’ Zambada, ya que no hay órdenes de aprehensión en su contra ni en México ni en Estados Unidos.

Harfuch aclara: Mónica Zambada no fue detenida

En acciones operativas por parte de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad se detuvo a una persona del nombre Omar Osvaldo ‘N’ esta persona cuenta con una orden de aprehensión en San Diego California en Estados Unidos, él es detenido en uno de las acciones operativas, en uno de los inmuebles se encontraba esta persona Mónica del Rosario ‘N’ con otra menor de edad, ella nunca fue detenida”, aclaró el funcionario en la conferencia mañanera que hoy viernes se llevó a cabo en Quintana Roo.
Había trascendido que Mónica Zambada fue subida a un helicóptero, pero luego la liberaron

Fue resguardada, pero no arrestada

Harfuch detalló que a la hija del ‘Mayo’ Zambada se le puso bajo custodia de fuerzas armadas de manera momentánea, sin embargo, únicamente fue para verificar si las autoridades de México o Estados Unidos la buscaban; al confirmarse que no era así, fue entregada a su familia.

Ella nunca fue detenida, de manera momentánea está bajo custodia, primero, para resguardar la seguridad de todos los que estaban, de los elementos de seguridad y también de las personas, incluyendo la menor de edad, y sobre todo para una cosa, verificar si tenía un mandamiento judicial, aquí en México o en Estados Unidos, no tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos”.
Pese a que su padre, el Mayo Zambada, es un reconocido narcotraficante, Mónica no es buscada por la justicia

Está en lista de OFAC, pero sin orden de captura

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana agregó que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) incluyó a Mónica Zambada en una lista desde hace casi 20 años; sin embargo, nunca se ha girado una orden de aprehensión en su contra.

Está designada en esa lista, donde son más o menos 311 personas, de las cuales más de 200 son personas morales y el resto personas físicas, sin embargo es un procedimiento administrativo, desde hace 20 años, casi 20 años que fue designada no tiene orden de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos”, agregó.

Operativo en Sinaloa deja 11 abatidos

En el operativo llevado a cabo ayer jueves por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en diferentes municipios de Sinaloa, se informó que 11 integrantes de Los Mayos fueron abatidos.

