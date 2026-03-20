Harfuch aclara: Hija del ‘Mayo’ Zambada no fue detenida tras operativo en Sinaloa
Un día después de un operativo en Sinaloa por parte de fuerzas contra la organización criminal conocida como Los Mayos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que no fue detenida Mónica Zambada, hija del narcotraficante Ismael ‘Mayo’ Zambada, ya que no hay órdenes de aprehensión en su contra ni en México ni en Estados Unidos.
Harfuch aclara: Mónica Zambada no fue detenida
En acciones operativas por parte de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad se detuvo a una persona del nombre Omar Osvaldo ‘N’ esta persona cuenta con una orden de aprehensión en San Diego California en Estados Unidos, él es detenido en uno de las acciones operativas, en uno de los inmuebles se encontraba esta persona Mónica del Rosario ‘N’ con otra menor de edad, ella nunca fue detenida”, aclaró el funcionario en la conferencia mañanera que hoy viernes se llevó a cabo en Quintana Roo.
Fue resguardada, pero no arrestada
Harfuch detalló que a la hija del ‘Mayo’ Zambada se le puso bajo custodia de fuerzas armadas de manera momentánea, sin embargo, únicamente fue para verificar si las autoridades de México o Estados Unidos la buscaban; al confirmarse que no era así, fue entregada a su familia.
Ella nunca fue detenida, de manera momentánea está bajo custodia, primero, para resguardar la seguridad de todos los que estaban, de los elementos de seguridad y también de las personas, incluyendo la menor de edad, y sobre todo para una cosa, verificar si tenía un mandamiento judicial, aquí en México o en Estados Unidos, no tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos”.
Está en lista de OFAC, pero sin orden de captura
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana agregó que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) incluyó a Mónica Zambada en una lista desde hace casi 20 años; sin embargo, nunca se ha girado una orden de aprehensión en su contra.
Está designada en esa lista, donde son más o menos 311 personas, de las cuales más de 200 son personas morales y el resto personas físicas, sin embargo es un procedimiento administrativo, desde hace 20 años, casi 20 años que fue designada no tiene orden de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos”, agregó.
11 MIEMBROS del CARTEL de SINALOA MUERTOS… la HIJA del MAYO, NO TENÍA ORDEN de APREHENSIÓN— Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 19, 2026
Elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico se enfrentaron con La Mayiza, en Sinaloa.
También retuvieron a Mónica Zambada.
Debido a q @FGRMexico no tiene orden de aprehensión vs ella, la dejaron. pic.twitter.com/exdTauAy0W
Operativo en Sinaloa deja 11 abatidos
En el operativo llevado a cabo ayer jueves por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en diferentes municipios de Sinaloa, se informó que 11 integrantes de Los Mayos fueron abatidos.
Te puede interesar