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VIDEOS: ¿Marina detiene a hija de ‘El Mayo’ Zambada? Hubo un fuerte operativo en Culiacán

Hasta el momento se sabe que solamente detuvieron al yerno del narcotraficante / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 13:12 - 19 marzo 2026
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Operativo de fuerzas federales en El Salado desató tensión entre pobladores; autoridades no han detallado los cargos contra Mónica Zambada Niebla

La mañana de este jueves se registró un fuerte operativo en Culiacán, Sinaloa, que terminó con la detención y posterior liberación de Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del narcotráfico en México.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de El Álamo, en las inmediaciones de la sindicatura de El Salado, donde elementos federales desplegaron un operativo por tierra y aire poco antes de las 9:00 horas.

Desde las 9 de la mañana, elementos de la Marina comenzaron a llegar al poblado de El Salado / Redes Sociales

De acuerdo con los primeros reportes, Mónica Zambada fue detenida junto con su esposo; sin embargo, minutos más tarde fue liberada por las autoridades, mientras que su pareja fue trasladada en helicóptero a un centro penitenciario.

¿Quién es Mónica Zambada Niebla?

Mónica forma parte de la familia Zambada y nació el 2 de marzo de 1980. Es hija del primer matrimonio de “El Mayo” con Rosario Niebla Cardoza.

Mónica del Rosario, hija de 'El Mayo', fue detenida al momento, pero luego fue puesta en libertad / Redes Sociales

Entre sus hermanos se encuentran figuras conocidas como Jesús Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”. Además, cursó la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Su nombre ha sido mencionado en investigaciones relacionadas con presuntas operaciones financieras ligadas al entorno del narcotráfico.

Empresas bajo la lupa

Autoridades estadounidenses la han vinculado en el pasado con diversas empresas presuntamente utilizadas para el lavado de dinero, entre ellas:

El marido de Mónica Zambada fue detenido y supuestamente llevado en helicóptero a un centro penitenciario / Redes Sociales

  • Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán S.A. de C.V.

  • Arte y Diseño de Culiacán S.A. de C.V.

  • Autotransportes JYM S.A. de C.V.

  • Multiservicios Jeviz S.A. de C.V.

Además de otras compañías como Frizaza S.A. de C.V., Establo Puerto Rico S.A. de C.V. y Jamaro Constructores S.A. de C.V.

Tensión en el operativo

Durante el despliegue, habitantes de la zona intentaron impedir que las fuerzas federales se retiraran, exigiendo la liberación de Zambada Niebla.

El operativo se realizó por tierra y por aire en Culiacán / Redes Sociales

Videos difundidos en redes sociales muestran a pobladores bloqueando el paso de unidades militares en medio de la tensión.

Sin claridad en acusaciones

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer los delitos que se le imputarían a Mónica Zambada en México.

Cabe recordar que fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras ser identificada como parte de la red criminal de “El Mayo”. El caso sigue en desarrollo.

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