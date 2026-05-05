Bella Dueñas teme por su vida: asegura que “la quieren desaparecer” y lanza fuerte mensaje

La influencer mexicana Bella Dueñas generó preocupación en redes sociales tras publicar un mensaje en el que asegura temer por su vida. La creadora de contenido afirmó que existe la intención de hacerle daño, e incluso habló de la posibilidad de ser desaparecida.

La influencer mexicana Bella Dueñas generó preocupación en redes sociales. / @belladuenastips

“Temo por mí”: el mensaje que encendió las alertas

A través de sus redes sociales, Bella Dueñas compartió un testimonio en el que expresó su miedo ante una situación que, según dijo, lleva tiempo enfrentando.

En su mensaje, la influencer advirtió: “Si me desaparecen o me hacen algo, por favor, no dejen que sea un número más. Temo por mí y por mis seres queridos.”, dejando ver la gravedad de lo que vive.

También aseguró que teme por su integridad y la de sus seres cercanos, además de revelar que ya dejó evidencia preparada en caso de que algo ocurra: “Si algo me sucede, ya hay un testimonio guardado”, explicó.

El testimonio de la influencer desató reacciones por la gravedad de sus declaraciones. / @belladuenastips

¿Qué se sabe sobre la situación de Bella Dueñas?

Hasta ahora, la influencer no ha dado detalles sobre quién estaría detrás de las amenazas, ni ha revelado información concreta sobre el origen del problema.

Sin embargo, sí dejó claro que no se trata de algo reciente. Según sus propias palabras, lleva aproximadamente un año viviendo con preocupación, lo que ha afectado su bienestar.

Incluso, describió el impacto emocional que enfrenta:

“Desde hace un año no tengo tranquilidad ni sueño, vivo estresada a niveles inhumanos”, compartió en sus redes.

La creadora de contenido aseguró que vive con miedo desde hace más de un año. / @belladuenastips

El antecedente que pone en duda su credibilidad

La polémica también revive episodios pasados de la influencer, quien meses atrás fue señalada por simular situaciones paranormales para generar interacción en redes.

Este antecedente ha provocado que parte del público cuestione la veracidad de su nueva denuncia, mientras otros insisten en no minimizar el riesgo.

¿Quién es Bella Dueñas?