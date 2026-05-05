Auto termina en puente de ciclovía en CDMX: conductor se habría equivocado de acceso

Un hecho inusual se registró en la Ciudad de México cuando un automovilista terminó circulando sobre el puente de una ciclovía en Periférico. El incidente generó movilización de autoridades y llamó la atención por la forma en que ocurrió.

El conductor ingresó al puente de la ciclovía Ferrocarril de Cuernavaca. / RS

Así terminó un auto en la ciclovía de Periférico

El incidente ocurrió en la ciclovía Ferrocarril de Cuernavaca, a la altura de Periférico y la zona de la fábrica Baco. De acuerdo con reportes oficiales, el conductor ingresó por equivocación, al confundir el acceso vehicular con un cruce hacia Periférico Norte.

El automovilista, un hombre de aproximadamente 45 años, quedó detenido en el lugar mientras elementos de seguridad realizaban las maniobras para retirar el vehículo.

¿Hubo personas lesionadas?

Autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas, pese a lo aparatoso de la escena. Para evitar riesgos, oficiales resguardaron la zona mientras se realizaban las maniobras, las cuales duraron cerca de 20 minutos.

El automovilista habría confundido el acceso con una incorporación a Periférico. / Imagen ilustrativa

Qué pasó con el conductor

De acuerdo con los primeros reportes, no se detectó consumo de alcohol u otras sustancias, aunque no se detallaron las pruebas realizadas.

El hombre permaneció bajo custodia de las autoridades, quienes señalaron que será sancionado por ingresar a una vía exclusiva para ciclistas, aunque no se especificaron las multas o consecuencias legales.