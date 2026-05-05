Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Auto termina en puente de ciclovía en CDMX: conductor se habría equivocado de acceso

Un automovilista terminó sobre el puente de una ciclovía tras confundirse de acceso en Periférico. / X: @UnoNoticias
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:15 - 05 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Un error al volante provocó una escena que sorprendió a automovilistas y ciclistas en la capital.

Un hecho inusual se registró en la Ciudad de México cuando un automovilista terminó circulando sobre el puente de una ciclovía en Periférico. El incidente generó movilización de autoridades y llamó la atención por la forma en que ocurrió.

El conductor ingresó al puente de la ciclovía Ferrocarril de Cuernavaca. / RS

Así terminó un auto en la ciclovía de Periférico

El incidente ocurrió en la ciclovía Ferrocarril de Cuernavaca, a la altura de Periférico y la zona de la fábrica Baco. De acuerdo con reportes oficiales, el conductor ingresó por equivocación, al confundir el acceso vehicular con un cruce hacia Periférico Norte.

El automovilista, un hombre de aproximadamente 45 años, quedó detenido en el lugar mientras elementos de seguridad realizaban las maniobras para retirar el vehículo.

¿Hubo personas lesionadas?

Autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas, pese a lo aparatoso de la escena. Para evitar riesgos, oficiales resguardaron la zona mientras se realizaban las maniobras, las cuales duraron cerca de 20 minutos.

El automovilista habría confundido el acceso con una incorporación a Periférico. / Imagen ilustrativa

Qué pasó con el conductor

De acuerdo con los primeros reportes, no se detectó consumo de alcohol u otras sustancias, aunque no se detallaron las pruebas realizadas.

El hombre permaneció bajo custodia de las autoridades, quienes señalaron que será sancionado por ingresar a una vía exclusiva para ciclistas, aunque no se especificaron las multas o consecuencias legales.

Testigos indicaron que el conductor parecía desorientado al momento de ser retirado, pero esta versión no fue confirmada oficialmente.

Lo Último
18:35 Conciertos GRATIS de Lucero y Amanda Miguel por Día de las Madres 2026: fechas, horarios y sedes
18:17 Jeni de la Vega llega a La Casa de los Famosos EU y sacude el juego
18:12 Oba Femi y otros herederos de Brock Lesnar en la WWE
18:07 Vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, solicita licencia tras acusaciones
17:52 Tulum: el paraíso del Caribe Mexicano que debes visitar al menos una vez en la vida
17:48 ¿Contingencia ambiental por altas temperaturas? Checa el Hoy No Circula del miércoles 6 de mayo 2026
17:31 Los Tigres del Norte ajustan gira por veto a corridos: ¿qué lugares quedan fuera?
17:30 Tigres vs Nashville: ¿Dónde y a qué hora ver la Semifinal de Concachampions?
17:29 Todo lo que debes saber del Simulacro Nacional del 6 de mayo en México 2026
17:27 ¡Arbitraje mundialista! César Ramos pitará el Pumas vs América