Todo lo que debes saber del Simulacro Nacional del 6 de mayo en México 2026

La Ciudad de México se alista para el Simulacro Nacional 2026, un ejercicio enfocado en fortalecer la preparación de la población ante posibles sismos y mejorar la respuesta de autoridades y ciudadanos.

Este evento forma parte de las acciones de prevención impulsadas durante el año. En 2026 se contemplan tres simulacros en la capital: uno ya realizado en febrero a nivel metropolitano, y dos más a nivel nacional programados para mayo y septiembre.

La alerta sísmica sonará en 13 mil 998 altavoces del C5 en la CDMX./ Pixabay

¿A qué hora será el Simulacro Nacional 2026?

El ejercicio se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas. En la Ciudad de México, la alerta sísmica se activará a través de los 13 mil 998 altavoces del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Además, el sonido de la alerta también se transmitirá en medios de comunicación y dispositivos móviles, con el objetivo de alcanzar a la mayor cantidad de personas posible.

¡Aparta la fecha! Este miércoles 6 de mayo a las 11:00 h realizaremos el Primer Simulacro Nacional 2026.



​La prevención es nuestra mayor fuerza y participar es clave para poner a prueba nuestros protocolos y reconocer la alerta que llegará a los altavoces y a tu celular. ¡Estar… pic.twitter.com/CnjuRUvhan — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 4, 2026

¿Qué escenario se simulará en la CDMX?

El simulacro se basará en la hipótesis de un sismo de magnitud 8.2, con epicentro ubicado a 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, Guerrero. Como parte del ejercicio, se desarrollará un escenario operativo en la zona del Monumento a la Revolución, sobre Avenida de la República.

Durante el despliegue participarán cerca de 5 mil servidores públicos, quienes evaluarán la capacidad de respuesta en 72 coordinaciones territoriales y mil 017 cuadrantes.

El ejercicio simulará un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en Guerrero./ Pixabay

Entre los objetivos del simulacro se encuentran verificar el funcionamiento de los protocolos de emergencia, medir la respuesta de los cuerpos de auxilio, supervisar los mecanismos de evaluación de daños y reforzar la coordinación con los sistemas de protección civil de las 16 alcaldías.

Las autoridades también invitaron a la ciudadanía a registrar sus inmuebles en la plataforma oficial antes del ejercicio, lo que permite mejorar la organización y evaluación de la participación.