iOS 26.5: novedades, funciones y cambios que llegan al iPhone con la nueva actualización

Apple liberó iOS 26.5, una actualización que apuesta por mejorar la experiencia diaria en el iPhone sin modificar radicalmente el sistema operativo. Aunque no se trata de un rediseño completo, incorpora ajustes que impactan directamente en el uso cotidiano del dispositivo.

Esta versión responde a las expectativas de usuarios que buscaban mayor practicidad en funciones clave. En lugar de grandes cambios visuales, Apple optó por integrar mejoras en áreas como la personalización, la seguridad y la conectividad, reforzando el funcionamiento general del sistema.

Uno de los aspectos más visibles es la incorporación de fondos de pantalla dinámicos, que reaccionan cuando el usuario interactúa con el equipo o lo desbloquea. Esta función añade un elemento visual más atractivo sin afectar el rendimiento del dispositivo.

iOS 26.5 llega con mejoras enfocadas en la experiencia diaria del iPhone./ X

¿Qué cambios sí notarás desde el primer momento?

La actualización incluye una colección de 11 fondos inspirados en el orgullo, donde uno de ellos permite modificar colores con hasta 12 tonalidades distintas, ampliando las opciones de personalización. Estos elementos también están disponibles en iPad, lo que mantiene una coherencia visual dentro del ecosistema Apple.

Las notificaciones ahora se integran mejor con otros dispositivos./ Pixabay

Otro cambio importante está en las notificaciones, que ahora tienen mayor integración con dispositivos externos. Esto permite recibir alertas en otros equipos compatibles e incluso responderlas sin necesidad de usar directamente el iPhone, aunque algunas funciones estarán limitadas a regiones como la Unión Europea.

First look at the new Pride Luminance wallpaper coming to iOS 26.5 pic.twitter.com/EjLbCCqdIO — 9to5Mac (@9to5mac) May 4, 2026

¿Realmente mejora la seguridad y el uso diario?

En materia de privacidad, Apple reforzó el sistema con cifrado de extremo a extremo en mensajes que utilizan el protocolo RCS, lo que mejora la protección de la información incluso al interactuar con dispositivos de otras plataformas.

La aplicación Apple Maps también recibe ajustes, incorporando sugerencias de lugares para facilitar la exploración de sitios cercanos. Sin embargo, estas funciones estarán disponibles inicialmente en ciertos países y, además, se incorporan nuevas opciones como contenido patrocinado dentro de la plataforma.

En cuanto a conectividad, iOS 26.5 mejora la compatibilidad con dispositivos externos, especialmente con wearables de terceros, permitiendo emparejamientos más rápidos por proximidad. También se optimizan funciones para AirPods, mejorando su rendimiento dentro del sistema.